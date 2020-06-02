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فان دايك يكشف أسوأ لحظات مر بها في حياته

Time منذ ساعتين
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فان دايك يكشف أسوأ لحظات مر بها في حياته

وكالات (صدى):
قال مدافع ليفربول الإنجليزي الهولندي فيرجيل فان دايك، بان أسوأ اللحظات التي عاشها في حياته عندما عاني من التهاب الزائدة الدودية خاصة بعد أن أحدثت له مضاعفات صحيه قاربته من الموت، في سن العشرين.

وتابع فان ديك بانه ما زال يذكر بقائه في السرير في تلك الليلة، كل ما استطاع رؤيته هو خروج الكثير من الأنابيب منه، وتدمير جسده، ولم يستطع فعل أي شيء.

وأوضح دافع ليفربول أنه في تلك اللحظة، تبادر إلى ذهنه أسوأ السيناريوهات لأشخاص عانوا من التهاب الزائدة الدودية، مما أدى إلى التهاب الصفاق ووجود إصابة في الكلى».

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا بكت وتراوغت

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