فان دايك يكشف أسوأ لحظات مر بها في حياته

وكالات (صدى):
قال مدافع ليفربول الإنجليزي الهولندي فيرجيل فان دايك، بان أسوأ اللحظات التي عاشها في حياته عندما عاني من التهاب الزائدة الدودية خاصة بعد أن أحدثت له مضاعفات صحيه قاربته من الموت، في سن العشرين.
وتابع فان ديك بانه ما زال يذكر بقائه في السرير في تلك الليلة، كل ما استطاع رؤيته هو خروج الكثير من الأنابيب منه، وتدمير جسده، ولم يستطع فعل أي شيء.
وأوضح دافع ليفربول أنه في تلك اللحظة، تبادر إلى ذهنه أسوأ السيناريوهات لأشخاص عانوا من التهاب الزائدة الدودية، مما أدى إلى التهاب الصفاق ووجود إصابة في الكلى».