نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"مكافحة الفساد" تعتزم القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية

Time منذ ساعة
Views 1511
Comment 1
"مكافحة الفساد" تعتزم القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية

الرياض (صدى):
تعتزم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية في كافة مناطق المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبينت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة العاملين في القطاع الحكومي لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة، ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وتأمل الهيئة من الجميع التقيد بتعليمات الجهات المختصة واتباع الإجراءات الاحترازية، بما يحقق تطلّعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولاً، وجعلته في مقدمة أولوياتها.

كما تدعو الجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
سبحان مدبر الافلاك .. .. بس ليش ماعدّلتوا النخله ، التعديل يريح النخله ولا يتعبها ، اليس كذالك يادكتور الحصيني ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يشفيها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا بكت وتراوغت

أخر الأخبار

تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال
تنظيم أكبر مؤتمر طبي رياضي عالمي بمشاركة الهلال
Time منذ 46 ثانية Views 1015
"الأهلي التأجيري" يقدم عروض مغرية على سيارة لكزس ES
"الأهلي التأجيري" يقدم عروض مغرية على سيارة لكزس ES
Time منذ 3 دقائق Views 1067
رحيل مفاجىء للفنان المصري علي عبدالرحيم في منزله
رحيل مفاجىء للفنان المصري علي عبدالرحيم في منزله
Time منذ 5 دقائق Views 1194
تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "
تركي آل الشيخ للأهلي: " يا نحلة لاتقرصيني ولا عاوز عسلك "
Time منذ 10 دقائق Views 1261
هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا
هطول أمطار رعدية على 3 مناطق غدًا
Time منذ 13 دقيقة Views 1244
أسعار أبرز سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
أسعار أبرز سيارات انفينيتي قبل وبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة
Time منذ 16 دقيقة Views 1175
فواز الشريف: لولا مشروع الأولمبياد لظل مسؤولي الاتحادات نائمين في العسل
فواز الشريف: لولا مشروع الأولمبياد لظل مسؤولي الاتحادات نائمين في العسل
Time منذ 19 دقيقة Views 1263
الحصيني: الثريا يبدأ بعد أيام وفيه تختفي الحشرات وتتلون بواكير النخل
الحصيني: الثريا يبدأ بعد أيام وفيه تختفي الحشرات وتتلون بواكير النخل
Time منذ 24 دقيقة Views 1300
الدنيا لا تغل أمل العوضي عن محبيها
الدنيا لا تغل أمل العوضي عن محبيها
Time منذ 25 دقيقة Views 496
عبدالله بوشهري يستفز الكويتيين بعلم إيران (فيديو)
عبدالله بوشهري يستفز الكويتيين بعلم إيران (فيديو)
Time منذ 34 دقيقة Views 1503