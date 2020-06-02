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معارض إيراني يكشف مراكز تصميم العمليات الإرهابية

Time منذ 25 دقيقة
Views 1387
معارض إيراني يكشف مراكز تصميم العمليات الإرهابية

طهران (صدى):
انتقد رضا جعفر زاده، نائب رئيس ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، سياسات وممارسات بلاده الإرهابية.

وأكد، في تصريحات له، أن السفارات الإيرانية الموجودة بعدة دول في العالم تعد مراكز تصميم للعمليات الإرهابية.

واتهم عدد من رموز النظام الإيراني، ومنهم وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، بأنهم ينفذون مخططات إرهابية ضد المناهضين لحكمهم من عناصر المقاومة في الخارج.

وشدد على ضرورة التصدى الحاسم للممارسات الإيرانية لمنع القمع الداخلي في إيران، والعمليات الإرهابية في الخارج.

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