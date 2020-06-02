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"منشآت" تستأنف تقديم الاستشارات والإرشاد في مراكز الدعم وفق الإجراءات الاحترازية

Time منذ 42 دقيقة
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"منشآت" تستأنف تقديم الاستشارات والإرشاد في مراكز الدعم وفق الإجراءات الاحترازية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، استئناف العمل في مراكز دعم المنشآت في الرياض والمدينة المنورة مع استمرار الأسابيع الافتراضية التي يتم تنظيمها عن بُعد، مشددة على ضرورة حجز موعد قبل الحضور لمقار المراكز، إذ أن العمل فيها محصور على الجلسات الاستشارية والإرشادية بما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت "منشآت" أن بإمكان أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال حجز المواعيد عبر الرابط هنا باتباع خطوات مرنة تبدأ بتسجيل الدخول ثم اختيار الجلسات الاستشارية أو الإرشادية وتحديد الموعد والموافقة على الشروط والأحكام، وصولًا إلى حضور الجلسة حسب الموعد الذي تم حجزه، لافتة إلى أنه سيتم تقديم خدمات التدريب وورش العمل عن بُعد عبر أسابيع مراكز دعم المنشآت الافتراضية والتي يتم الإعلان عنها عبر حسابات "منشآت" في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت حرصها على أن تكون عودة العمل في مراكز دعم المنشآت آمنة من خلال تنظيم الدخول للمراكز عبر آلية تضمن السلامة للجميع، وتوفير المستلزمات الصحية والطبية المهمة كمعقمات اليدين وأجهزة قياس الحرارة، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام مع التوجيهات والتدابير الوقائية أثناء الدخول لمقار المراكز.

يذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لتوفير بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين.

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أحدث التعليقات

ابوحنين
مريم حسين متواجدة في الامارات وفي دبي وافخم الفنادق حسب ما هو ظاهر في سنابها واسطتها اقوى من اشياء كثيرة
**""'سهم'""**😊
امحق من رجال ...
د محمد ماجد بخش
هل يعتقد اليابان ان بروتونات مكثفة في معية الذرة ونواتها تعمل على ثباتها كلا انه تحلل الذرات الإشعاعي وإصدار أشعة ألفا هو ما يخفض من درجة الكتلة عند تحولها وتحللها أما عند ارتباطها وتجمع الذرات حولها بنسب ثابتة مرتبطة بمجموع الذرات الممثل لكتلها الكلية في حيز الفراغ المحدد للثبات والدرجة الثقالية الممثلة للدرجة المغناطيسية فإن الأرقام تنتج من تكرار معين داخل المجموع يمثل لمحيط وحدة الارتباط
الوفا طبعي
الهياط الهياط لو فيكم خير الحد الجنوبي
Shames
حسبي الله ونعم الوكيل يوميا قتل في مصر نسأل الله السلامة

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