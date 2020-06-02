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أمانة الأحساء تُصدر رخصاً إلكترونية خلال الشهرين الماضيين

Time منذ 53 دقيقة
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أمانة الأحساء تُصدر رخصاً إلكترونية خلال الشهرين الماضيين

الأحساء (صدى):
أصدرت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بأمانة الاحساء خلال الشهرين الماضيين، عدداً من الرخص الصحية وأخرى لتنسيق المشاريع والبنى التحية، للمستفيدين عبر بوابتها الإلكترونية وأنظمتها التقنية، تضمنت 2754 طلب إصدار شهادات صحية من قِبل المنشآت الصحية المعتمدة،و852 رخصة لتنسيق المشاريع.

وتهدف الأمانة من هذه الخدمات إلى تعزيز التطوير الإجرائي في منظومة إصدار التراخيص للمستفيدين الأفراد والقطاعات الخدمية الأخرى، وتحقيق الاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في قطاع الخدمات البلدية وتطوير بيئة العمل في هندسة الإجراءات واستخدام التقنية في استهداف رفع مستويات الأداء وسرعة الإنجاز مع المحافظة على معايير الجودة ضمن خطط واستراتيجيات الأمانة في تقديم خدمات بلدية عبر المنصات والأنظمة الإلكترونية والقنوات التفاعلية.

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أحدث التعليقات

ابوحنين
مريم حسين متواجدة في الامارات وفي دبي وافخم الفنادق حسب ما هو ظاهر في سنابها واسطتها اقوى من اشياء كثيرة
**""'سهم'""**😊
امحق من رجال ...
د محمد ماجد بخش
هل يعتقد اليابان ان بروتونات مكثفة في معية الذرة ونواتها تعمل على ثباتها كلا انه تحلل الذرات الإشعاعي وإصدار أشعة ألفا هو ما يخفض من درجة الكتلة عند تحولها وتحللها أما عند ارتباطها وتجمع الذرات حولها بنسب ثابتة مرتبطة بمجموع الذرات الممثل لكتلها الكلية في حيز الفراغ المحدد للثبات والدرجة الثقالية الممثلة للدرجة المغناطيسية فإن الأرقام تنتج من تكرار معين داخل المجموع يمثل لمحيط وحدة الارتباط
الوفا طبعي
الهياط الهياط لو فيكم خير الحد الجنوبي
Shames
حسبي الله ونعم الوكيل يوميا قتل في مصر نسأل الله السلامة

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