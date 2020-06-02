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الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تحدد 242 جامعاً ومسجداً لصلاة الجمعة

Time منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تحدد 242 جامعاً ومسجداً لصلاة الجمعة

عرعر (صدى):
حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية 242 جامعاً ومسجداً بالمنطقة لإقامة صلاة الجمعة اعتباراً من الجمعة الموافق 13 شوال للعام 1441 هـ .

وأوضح الفرع أن بلغ عدد الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة 135 جامعاً ومسجداً بمدينة عرعر و 51 جامعاً ومسجداً في محافظة رفحاء و 37 جامعاً و مسجداً في محافظة طريف و 19 جامعاً ومسجداً في محافظة العويقيلة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي وجه بها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ودعا مدير الفرع بالمنطقة مطارد بن دخيل العنزي جميع المصلين للتعاون مع اللجان المنظمة في حالة امتلاء الجوامع والتوجه إلى أقرب مسجد مجاور، والتقيّد بإحضار السجادة الخاصة، ولبس الكمامة القماشية، والحرص على التباعد بين المصلين في الأماكن المخصصة، لافتاً أنه سيتم التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق اللوائح والعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية للحفاظ على تطبيق التعليمات المعلنة ضمن هذا السياق .

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أحدث التعليقات

ابوحنين
مريم حسين متواجدة في الامارات وفي دبي وافخم الفنادق حسب ما هو ظاهر في سنابها واسطتها اقوى من اشياء كثيرة
**""'سهم'""**😊
امحق من رجال ...
د محمد ماجد بخش
هل يعتقد اليابان ان بروتونات مكثفة في معية الذرة ونواتها تعمل على ثباتها كلا انه تحلل الذرات الإشعاعي وإصدار أشعة ألفا هو ما يخفض من درجة الكتلة عند تحولها وتحللها أما عند ارتباطها وتجمع الذرات حولها بنسب ثابتة مرتبطة بمجموع الذرات الممثل لكتلها الكلية في حيز الفراغ المحدد للثبات والدرجة الثقالية الممثلة للدرجة المغناطيسية فإن الأرقام تنتج من تكرار معين داخل المجموع يمثل لمحيط وحدة الارتباط
الوفا طبعي
الهياط الهياط لو فيكم خير الحد الجنوبي
Shames
حسبي الله ونعم الوكيل يوميا قتل في مصر نسأل الله السلامة

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