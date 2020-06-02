نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الديوان العام للمحاسبة يفتح باب التسجيل للتدريب "عن بعد" لمنسوبي الجهات الحكومية

Time منذ ساعة
Views 1627
الديوان العام للمحاسبة يفتح باب التسجيل للتدريب "عن بعد" لمنسوبي الجهات الحكومية

الرياض (صدى):
أعلن الديوان العام للمحاسبة عن فتح باب التسجيل للبرامج التدريبية التي يقدمها "عن بعد" لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته، من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب" للعام الحالي 1441/ 1442هـ (2020م)، في مرحلته الثانية.

وأوضح الديوان أن برامجه التدريبية لهذه المرحلة والتي يبدأ التسجيل بها اعتباراً من اليوم، ولمدة سبعة أيام، تشمل خمسة برامج وهي أساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والممارسة العملية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والتدقيق المبني على المخاطر.

وبين مدير المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان الدكتور سالم الغامدي، أن الدورات التدريبية تأتي تماشياً مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة، وستكون متاحه "عن بعد" عبر تطبيق برنامج (ZOOM) الإلكتروني، مؤكداً على أهمية نشر ثقافة التدريب "عن بعد"، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة تلك الغاية.

وأشار إلى أن الديوان مستمر من خلال هذه البرامج التدريبية التي يقدمها لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته لإكساب منسوبي تلك الجهات المعارف اللازمة لرفع كفاءة أدائهم، وتحسين وتطوير مهاراتهم في مجال المحاسبة الحكومية والمالية، والمراجعة الداخلية، بما يتوافق مع أفضل المعايير المهنية المعتمدة، مشيراً إلى تزويد المتدربين المقبولين برسائل عبر SMS.

وكان الديوان العام للمحاسبة قد أتم مرحلته الأولى من البرامج التدريبية التي قدمها في وقت سابق خلال هذا العام، بتنظيمه خمسة برامج تدريبية شارك فيها أكثر من (250) متدربا من منسوبي الجهات الحكومية من مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن الديوان عمل على تكثيف التدريب "عن بعد" منذ تعليق الحضور إلى مقرات العمل، حيث نظم (91) دورة تدريبية استفاد منها ما يقارب من (5,700) متدرب من منسوبي الديوان والجهات الحكومية المشمولة برقابته من مناطق المملكة المختلفة، من خلال منظومته الإلكترونية "شامل"، ويمكن للراغبين بالالتحاق والتسجيل في الدورات التدريبية من خلال زيارة بوابة "تدريب" عبر موقع الديوان عن طريق الرابط  هنا  .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوحنين
مريم حسين متواجدة في الامارات وفي دبي وافخم الفنادق حسب ما هو ظاهر في سنابها واسطتها اقوى من اشياء كثيرة
**""'سهم'""**😊
امحق من رجال ...
د محمد ماجد بخش
هل يعتقد اليابان ان بروتونات مكثفة في معية الذرة ونواتها تعمل على ثباتها كلا انه تحلل الذرات الإشعاعي وإصدار أشعة ألفا هو ما يخفض من درجة الكتلة عند تحولها وتحللها أما عند ارتباطها وتجمع الذرات حولها بنسب ثابتة مرتبطة بمجموع الذرات الممثل لكتلها الكلية في حيز الفراغ المحدد للثبات والدرجة الثقالية الممثلة للدرجة المغناطيسية فإن الأرقام تنتج من تكرار معين داخل المجموع يمثل لمحيط وحدة الارتباط
الوفا طبعي
الهياط الهياط لو فيكم خير الحد الجنوبي
Shames
حسبي الله ونعم الوكيل يوميا قتل في مصر نسأل الله السلامة

أخر الأخبار

بالفيديو.. عرض مميز على سيارات هيونداي المجدوعي
بالفيديو.. عرض مميز على سيارات هيونداي المجدوعي
Time منذ 5 دقائق Views 1145
"الجوازات": خدمة الرسائل والطلبات مستمرة عبر "أبشر"
"الجوازات": خدمة الرسائل والطلبات مستمرة عبر "أبشر"
Time منذ 10 دقائق Views 1245
«مايويذر» يعرض تحمله تكاليف جنازة جورج فلويد
«مايويذر» يعرض تحمله تكاليف جنازة جورج فلويد
Time منذ 13 دقيقة Views 1300
الخطوط القطرية تقرر تسريح موظفيها وبيع بعض طائراتها
الخطوط القطرية تقرر تسريح موظفيها وبيع بعض طائراتها
Time منذ 19 دقيقة Views 1418
مفاوضات بين الأهلي والشباب بشأن يزيد البكر
مفاوضات بين الأهلي والشباب بشأن يزيد البكر
Time منذ 21 دقيقة Views 1415
إعلان موعد الاختبار التحصيلي للطلبة الذين لا يمتلكون المتطلبات التقنية
إعلان موعد الاختبار التحصيلي للطلبة الذين لا يمتلكون المتطلبات التقنية
Time منذ 25 دقيقة Views 1401
طريقة الإستفادة من منصة «أبشر» للاستعلام عن المركبات المحجوزة
طريقة الإستفادة من منصة «أبشر» للاستعلام عن المركبات المحجوزة
Time منذ 33 دقيقة Views 1381
قرار جديد من إندونيسيا بشأن حجاجها لهذا العام
قرار جديد من إندونيسيا بشأن حجاجها لهذا العام
Time منذ 35 دقيقة Views 1704
لاعبو النصر ينتظرون قرار فيتوريا بعودة التدريبات اللياقية
لاعبو النصر ينتظرون قرار فيتوريا بعودة التدريبات اللياقية
Time منذ 37 دقيقة Views 1419
تقنية البنات بتبوك تستعد لتنفيذ الفصل التدريبي الصيفي عن بُعد 
تقنية البنات بتبوك تستعد لتنفيذ الفصل التدريبي الصيفي عن بُعد 
Time منذ 39 دقيقة Views 1328