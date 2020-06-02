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خطوة مفاجئة لمانشستر يونايتد للتعاقد مع رحيم سترلينغ

Time منذ ساعة
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خطوة مفاجئة لمانشستر يونايتد للتعاقد مع رحيم سترلينغ

وكالات (صدى):
كشفت تقارير الخطوة المفاجئة التي سيقرها مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رحيم سترلينغ، في حال طعن غريمه المحلي مانشستر سيتي ضد إيقافه لمدة عامين وحرمانه من المشاركة الاوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ، قد أعلن في فبراير الماضي حرمان سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمدة عامين بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد اللعب النظيف المالي،مما قد يتسبب في خسارة العديد من نجومه الذين سيغادرون بحثا عن اللعب في ناد آخر.

ويذكر بأن ستيرلنغ أحد اللاعبين الذين تم تحديدهم للرحيل وبالفعل يسعى ريال مدريد للانقضاض عليه في حال رفض طعن سيتي لكن هذه الخطوة ستبدو غير محتملة، إلا أنها لم تمنع يونايتد من مراقبة الوضع، ومن المرجح أن يتخذ خطوة نحو ضم الجناح البالغ من العمر 25 عاما إذا أصبح متاحا.

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أحدث التعليقات

ابوحنين
مريم حسين متواجدة في الامارات وفي دبي وافخم الفنادق حسب ما هو ظاهر في سنابها واسطتها اقوى من اشياء كثيرة
**""'سهم'""**😊
امحق من رجال ...
د محمد ماجد بخش
هل يعتقد اليابان ان بروتونات مكثفة في معية الذرة ونواتها تعمل على ثباتها كلا انه تحلل الذرات الإشعاعي وإصدار أشعة ألفا هو ما يخفض من درجة الكتلة عند تحولها وتحللها أما عند ارتباطها وتجمع الذرات حولها بنسب ثابتة مرتبطة بمجموع الذرات الممثل لكتلها الكلية في حيز الفراغ المحدد للثبات والدرجة الثقالية الممثلة للدرجة المغناطيسية فإن الأرقام تنتج من تكرار معين داخل المجموع يمثل لمحيط وحدة الارتباط
الوفا طبعي
الهياط الهياط لو فيكم خير الحد الجنوبي
Shames
حسبي الله ونعم الوكيل يوميا قتل في مصر نسأل الله السلامة

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