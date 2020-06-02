خطوة مفاجئة لمانشستر يونايتد للتعاقد مع رحيم سترلينغ

وكالات (صدى):
كشفت تقارير الخطوة المفاجئة التي سيقرها مانشستر يونايتد بالتعاقد مع رحيم سترلينغ، في حال طعن غريمه المحلي مانشستر سيتي ضد إيقافه لمدة عامين وحرمانه من المشاركة الاوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ، قد أعلن في فبراير الماضي حرمان سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لمدة عامين بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد اللعب النظيف المالي،مما قد يتسبب في خسارة العديد من نجومه الذين سيغادرون بحثا عن اللعب في ناد آخر.
ويذكر بأن ستيرلنغ أحد اللاعبين الذين تم تحديدهم للرحيل وبالفعل يسعى ريال مدريد للانقضاض عليه في حال رفض طعن سيتي لكن هذه الخطوة ستبدو غير محتملة، إلا أنها لم تمنع يونايتد من مراقبة الوضع، ومن المرجح أن يتخذ خطوة نحو ضم الجناح البالغ من العمر 25 عاما إذا أصبح متاحا.