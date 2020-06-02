وضع اللمسات النهائية لعودة دوري أبطال آسيا غدا

نواف السالم (صدى):
يجتمع ممثلو الإتحادات المشاركة بدوري أبطال آسيا في غرب القارة غدا الأربعاء، عبر "فيديو كونفرنس" لوضع الترتيبات النهائية لعودة مباريات المسابقة التي توقفت من مارس الماضي، بسبب جائحة الوباء.
وسيشهد الاجتماع استعراضا من قبل الاتحادات لواقع التوقيت الزمني لعودة النشاط الكروي وذلك لوضع الترتيبات ومناقشة خطة عودة دوري أبطال آسيا على أن يتم رفع التوصيات للجنة المسابقات لاتخاذ القرار النهائي.
وقال مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم: ”هناك عدة سيناريوهات لكن المؤكد أن الأقرب هو اعتماد استكمال دوري المجموعات المتوقف بجولته الثالثة بنظام التجمع في أحد الدول التي تحوي ملاعب مكيفة نظراً لحرارة الطقس هذه الفترة، مردفا بأن قرار العودة سيدخل حيز التنفيذ حال إقراره شهر سبتمبر القادم.