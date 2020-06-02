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أمانة جازان تلزم المطاعم والمقاهي بعرض قوائم الطعام إلكترونيا

Time منذ ساعة
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أمانة جازان تلزم المطاعم والمقاهي بعرض قوائم الطعام إلكترونيا

جازان (صدى):
ألزمت أمانة منطقة جازان المطاعم والمقاهي بالمنطقة بعرض قوائم الطعام باستخدام الماسح الضوئي "الباركود" عن طريق الهواتف الذكية بدلاً من قوائم الطعام البلاستيكية أو الورقية المعمول بها سابقا، حيث بدأت أمانة منطقة جازان منذ إعلان الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحال والأسواق التجارية من خلال فرقها الرقابية الميدانية بعمل جولات مكثفة شملت المطاعم والمقاهي .

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ، أن الفرق الرقابية في الأمانة والبلديات التابعة كثفت من جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية، التي شملت قياس درجة حرارة العملاء وتوفير مطهرات اليد ووضعها في مكان واضح يصل إليه الجميع مع الحرص التام على وضع ملصقات أرضية لتطبيق التباعد الاجتماعي والتأكد من توفر سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس، كما جرى خلال الجولات الاطلاع على ترتيب طاولات الجلوس بطريقة تضمن الحد الأدنى من التباعد الاجتماعي مع توفير الأغطية القماشية على تلك الطاولات ليسهل إزالتها وتنظيفها مع التأكيد على تنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين بتواجد سجل خاص بالتنظيف.

وأكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية والتدابير الوقائية ، وتفعيل الحجز المسبق تلافياً للازدحام، إضافة إلى وضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية ، و منع تقديم الشيشة والمعسل وإغلاق محلات ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات متعددة الاستخدام والحرص التام على غسل الأواني باستمرار واستقبال العملاء ما بين الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء مع العمل في أوقات منع التجوال عبر تطبيقات التوصيل حتى الـساعة ١٢ ليلا.

وشدد أمين منطقة جازان على مواصلة الأمانة والبلديات التابعة بتنفيذ جولاتها الميدانية على المطاعم والمقاهي على مدار الساعة للتأكيد على تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل بيئة صحية آمنة للجميع مع التأكيد بعدم التهاون في فرض الغرامات في حال عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين ، منبهةً على الجميع بالإبلاغ في حال وجود أي ملاحظات حول تكدس العملاء داخل المطاعم والمقاهي أو التهاون في تطبيق التعليمات الوقائية التي أعلنتها الأمانة بالتواصل والإبلاغ عبر مركز البلاغات ٩٤٠ على مدار الساعة.

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أحدث التعليقات

ابوحنين
مريم حسين متواجدة في الامارات وفي دبي وافخم الفنادق حسب ما هو ظاهر في سنابها واسطتها اقوى من اشياء كثيرة
**""'سهم'""**😊
امحق من رجال ...
د محمد ماجد بخش
هل يعتقد اليابان ان بروتونات مكثفة في معية الذرة ونواتها تعمل على ثباتها كلا انه تحلل الذرات الإشعاعي وإصدار أشعة ألفا هو ما يخفض من درجة الكتلة عند تحولها وتحللها أما عند ارتباطها وتجمع الذرات حولها بنسب ثابتة مرتبطة بمجموع الذرات الممثل لكتلها الكلية في حيز الفراغ المحدد للثبات والدرجة الثقالية الممثلة للدرجة المغناطيسية فإن الأرقام تنتج من تكرار معين داخل المجموع يمثل لمحيط وحدة الارتباط
الوفا طبعي
الهياط الهياط لو فيكم خير الحد الجنوبي
Shames
حسبي الله ونعم الوكيل يوميا قتل في مصر نسأل الله السلامة

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