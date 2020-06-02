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بالفيديو.. أروى تستعرض قوامها للجمهور وتطالبهم بمساعدتها في خسارة وزنها

Time منذ يوم
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بالفيديو.. أروى تستعرض قوامها للجمهور وتطالبهم بمساعدتها في خسارة وزنها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
طالبت الفنانة الإعلامية اليمنية أروى، من الجمهور مساعدتها في الحصول على وصفة رجيم، لتخسر وزنها الذي زاد بسبب الحجر المنزلي المفروض للوقاية من كورونا.

واظهر مقطع الفيديو الذي بثته أروي عبر حسابها على "انستغرام" وهي تستعرض انتفاخ وجنتيها وبروز قوامها عند منطقة الإرداف والبطن للجمهور.

وقالت الفنانة بأنها تريد استعادة شكلها الطبيعي الذي عرفه الجمهور بها، خاصة وأنها كانت قد شاركت مؤخرًا في تقديم برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” وحظي حضورها بردود فعل واسعة مع إطلالاتها المتنوعة التي كانت ظهرت بها.

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البرفسور احمد
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ابن حزم
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ابن حزم
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ابن حزم
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الاحساء 🌴🌴🌴
ألأجنبي المصاب أكمل علأجة وعافاة الله مسكة المطار وإلى بلأدة ومع السلامة مالنا فنية أي لزمة ومستقبلآ يجب منع أي أجنبي من دخول المملكة بقصد العمل من تجاوز الخمسين عام من عمرة هذا غير صالح لأي عمل حيث أغلب المواطنين في هذا السن يتقدمون بطلب تقاعد مبكر أما بسبب العجز ولأ بسبب الملل بعد هذا العمر بيكون العامل معرض للأمراض النفسية والجسدية ومناعتة بتكون ضعيفة متأكلة كمآ يجب ترحيل جميع العمال كبار السن من المملكة سوآ من مخالفي الإقامة ولأ النظاميين ...

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