بالفيديو.. أروى تستعرض قوامها للجمهور وتطالبهم بمساعدتها في خسارة وزنها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
طالبت الفنانة الإعلامية اليمنية أروى، من الجمهور مساعدتها في الحصول على وصفة رجيم، لتخسر وزنها الذي زاد بسبب الحجر المنزلي المفروض للوقاية من كورونا.
واظهر مقطع الفيديو الذي بثته أروي عبر حسابها على "انستغرام" وهي تستعرض انتفاخ وجنتيها وبروز قوامها عند منطقة الإرداف والبطن للجمهور.
وقالت الفنانة بأنها تريد استعادة شكلها الطبيعي الذي عرفه الجمهور بها، خاصة وأنها كانت قد شاركت مؤخرًا في تقديم برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” وحظي حضورها بردود فعل واسعة مع إطلالاتها المتنوعة التي كانت ظهرت بها.