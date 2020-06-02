4 تمارين رياضية لتخلصك من الذقن المزدوج

أميرة خالد (صدى):
نصح المتخصصون ببعض التمارين الرياضية لتخلصك من الذقن المزدوج، وتساعد في تنحيف الوجه وإعادة الشكل الأنثوي إليه، ويجب تنفيذ هذه التمارين من 10 الى 15 مرة يوميا.
والتمرين الأول الذي من شانه المساعدة في ذلك هو أن احني رأسك للخلف والنظر إلى السقف والدفع بالفك السفلي إلى الأمام حتى تشعري بالشد حافظي على هذه الوضعية لـ10 ثواني ثم استعيدي وضعك الاساسي، والتمرين الثاني ضعي كرة صغيرة أسفل ذقنك، واضغطي عليها وكرري 25 مرة.
والتمرين الثالث انظري مباشرة إلى الأمام وشدي لسانك قدر الإمكان وحافظي على الوضعية 10 ثواني قبل استعادة الوضعية الطبيعية، والتمرين الأخير احني رأسك للخلف وانظري إلى السقف وجهيه بعد ذلك لليمين مع شد الفلك للأسفل وحافظي عليها 10 ثواني ثم عوجي للوضعية الطبيعية ثم كرري التمرين في الإتجاه المعاكس.