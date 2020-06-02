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4 تمارين رياضية لتخلصك من الذقن المزدوج

Time منذ يومين
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4 تمارين رياضية لتخلصك من الذقن المزدوج

أميرة خالد (صدى):
نصح المتخصصون ببعض التمارين الرياضية لتخلصك من الذقن المزدوج، وتساعد في تنحيف الوجه وإعادة الشكل الأنثوي إليه، ويجب تنفيذ هذه التمارين من 10 الى 15 مرة يوميا.

والتمرين الأول الذي من شانه المساعدة في ذلك هو أن احني رأسك للخلف والنظر إلى السقف والدفع بالفك السفلي إلى الأمام حتى تشعري بالشد حافظي على هذه الوضعية لـ10 ثواني ثم استعيدي وضعك الاساسي، والتمرين الثاني ضعي كرة صغيرة أسفل ذقنك، واضغطي عليها وكرري 25 مرة.

والتمرين الثالث انظري مباشرة إلى الأمام وشدي لسانك قدر الإمكان وحافظي على الوضعية 10 ثواني قبل استعادة الوضعية الطبيعية، والتمرين الأخير احني رأسك للخلف وانظري إلى السقف وجهيه بعد ذلك لليمين مع شد الفلك للأسفل وحافظي عليها 10 ثواني ثم عوجي للوضعية الطبيعية ثم كرري التمرين في الإتجاه المعاكس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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