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السوق المالية تطرح وظائف إدارية جديدة

Time منذ ساعة
Views 1630
السوق المالية تطرح وظائف إدارية جديدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة السوق المالية، وظائف إدارية شاغرة ،لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى وظيفي"مستشارالأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: "القانون، الأنظمة، الشريعة" ويفضل درجة الماجستير، مستشار الإدارة العامة للمخاطر ويكون حاصل على درجة البكاوريوس في " المالية ، الإقتصاد، إدارة الأعمال" ويفضل ان يكون على درجة الماجستير

واشترطت الهيئة ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ولمزيد من التفاصيل والتقديم اضغط الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أما طبقت عزالله أنها طبقت صح طبقت الشنطه على الكنبه مزبووووط😉
ابو محمد 😎
قصدكم تستجدي اهل الشهوات خسارة فلوسهم .. .. استغفر الله العظيم ..
فراس القصبي
ذابحتهم سعووديه ايام المتاسلمين قالو أنا كفار ومافيها رحمه وانه السعووديه تدعم الارهاب والمطاوعه وشاكلتهم لتمزيق الوطن العربي..الحين حريه ورفاهيه وترفيه صرنا اهل منكر وكفره صحيح راعي الباليين كذاب...غاده عويس يدري زوجك انه تميم اشخطك هههههههه؟!
ابو محمد 😎
هم اهل جرايم وسرقات ومشاغبات منذ زمن .. .. والآن حصل لهم سبب شجعهم ..
ابو محمد 😎
هم من اول منفلتين ، فما بالك بأوضاعهم هاالحين ...؟؟ ,, سالفة اللي يقول // مجنون وطقوه بعصا .. يزيد جنانه ..

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