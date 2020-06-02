السوق المالية تطرح وظائف إدارية جديدة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت هيئة السوق المالية، وظائف إدارية شاغرة ،لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى وظيفي"مستشارالأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: "القانون، الأنظمة، الشريعة" ويفضل درجة الماجستير، مستشار الإدارة العامة للمخاطر ويكون حاصل على درجة البكاوريوس في " المالية ، الإقتصاد، إدارة الأعمال" ويفضل ان يكون على درجة الماجستير
واشترطت الهيئة ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ولمزيد من التفاصيل والتقديم اضغط الرابط التالي من هنــــــــــــا .