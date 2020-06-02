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"الصندوق العقاري" يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات مُسبقة

Time منذ ساعة
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"الصندوق العقاري" يعلن جاهزية فروعه لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات مُسبقة

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية جاهزية جميع فروعه حول المملكة لاستقبال المواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم، داعياً إياهم لإنهاء إجراءاتهم إلكترونياً بشكل سريع وآمن وعن بُعد وعدم زيارة الفروع إلا للضرورة القصوى بعد حجز موعد مُسبق عبر بوابة الصندوق الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي أنه قد تم فتح فروع الصندوق تدريجياً خلال الأسبوع الجاري لاستقبال المواطنين ممن لديهم حجوزات إلكترونية مُسبقة بعد التأكد من اكتمال جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الجهات المختصة، حيث تم فتح 34 فرعاً حالياً وسيتم فتح فرع مكة المكرمة وفرعي الرياض والدمام النسائي في 21 يونيو الجاري، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية بلبس الكمامات وغسل وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة وترك مسافة مترين عن الآخرين.

وشدد على أن الخدمات في الفروع لن تُقدم إلا للضرورة القصوى وللمستفيدين الذين لم تُنفذ طلباتهم إلكترونياً، وذلك بموعد مُسبق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق هنا، داعياً المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تُغني عن زيارة الفروع، مؤكداً حرص الصندوق على استمرارية تقديم خدمات برنامج القرض العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة إلكترونياً للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبين أن موظفي الفروع سيقدمون الخدمات ضمن أولويات التباعد الاجتماعي، داعياً المواطنين للتقيد باشتراطات السلامة والإجراءات الاحترازية التي شددت عليها الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على أن صالات ومكاتب الاستقبال والمكاتب الإدارية يتم تعقيمها وتطهيرها دورياً على مدار الساعة وعند خروج المستفيدين والموظفين، إضافة إلى توفير اجهزة قياس الحرارة والمعقمات للزوار، وتقديم إرشادات السلامة وفق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية قدم خدماته خلال فترة تعليق العمل في الجهات الحكومية عن بُعد من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق هنا ، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على استفسارات وأسئلة المواطنين عن برنامج القرض العقاري المدعُوم والحلول التمويلية.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أما طبقت عزالله أنها طبقت صح طبقت الشنطه على الكنبه مزبووووط😉
ابو محمد 😎
قصدكم تستجدي اهل الشهوات خسارة فلوسهم .. .. استغفر الله العظيم ..
فراس القصبي
ذابحتهم سعووديه ايام المتاسلمين قالو أنا كفار ومافيها رحمه وانه السعووديه تدعم الارهاب والمطاوعه وشاكلتهم لتمزيق الوطن العربي..الحين حريه ورفاهيه وترفيه صرنا اهل منكر وكفره صحيح راعي الباليين كذاب...غاده عويس يدري زوجك انه تميم اشخطك هههههههه؟!
ابو محمد 😎
هم اهل جرايم وسرقات ومشاغبات منذ زمن .. .. والآن حصل لهم سبب شجعهم ..
ابو محمد 😎
هم من اول منفلتين ، فما بالك بأوضاعهم هاالحين ...؟؟ ,, سالفة اللي يقول // مجنون وطقوه بعصا .. يزيد جنانه ..

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