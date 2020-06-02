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بالفيديو.. مواطن يروي لحظات صعبة عاشها أثناء إصابته بكورونا

Time منذ 10 دقائق
Views 1245
بالفيديو.. مواطن يروي لحظات صعبة عاشها أثناء إصابته بكورونا

الرياض (صدى):
سرد المواطن محمد مغربي، كيفية اكتشاف إصابته بفيروس كورونا الجديد، وما عاشه خلال تلك الفترة من أوقات عصيبة.

وأوضح، خلال مداخلة له في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن اكتشافه للمرض جاء بعد أن ظهرت بعض الأعراض على والده إلا أن والده توفي بعد ذلك إثر جلطة في الدماغ.

وأضاف أن رحيل والده كان أمر صعب عليه لدرجة أنه لم يشعر بأعراض الإصابة بالفيروس عندما تأكد من إصابته به، مشيرًا إلى أنه تم عزله في المستشفى، ثم أكمل فترة عزله بعد ذلك في منزله.

وأكد أن أصعب ما كان يواجه في العزل هو عدم رؤيته لأسرته، مناشدًا الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
**""'سهم'""**😊
اهم شي اللي في المؤخرة يمكن تريحة شوي 😂😂😂😂
احمد٩٩٩
السواق هندي والمصاب قريبي اهم شي سلامته والسياره كانت واقفه في المواقف اللي قدام الاسره مول بمحايل وفجأه دخلت عليهم ممكن السواق كان نايم وجت رجوله على دواسة البنزينالمهم في الاول والاخير هذا قضاء الله وقدره الحمدلله على كل حال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض

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