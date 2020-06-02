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تكليف مسلم من أصل أفريقي بالتحقيق في قضية مقتل "جورج فلويد"

Time منذ ساعة
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تكليف مسلم من أصل أفريقي بالتحقيق في قضية مقتل "جورج فلويد"

وكالات (صدى):
أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز أنه طلب من النائب العام كيث إليسون مساعدة المدعي العام للمقاطعة مايك فريمان في القضية الشائكة لظروف وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، والتي أشعلت الاحتجاجات في كثير من الولايات الأمريكية.

وقال والز إن "وجود إليسون على رأس قيادة التحقيقات يحافظ على الثقة في التزامنا بضمان العدالة لجورج فلويد، شكرا لك أيها النائب العام، لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل للقيام بهذا العمل الحاسم".

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن إليسون قبل القضية ويخطط لاجتماع، بفريق العمل المشترك، للوقوف على أخر المستجدات في التحقيقات.

يشار أن إليسون يبلغ من العمر 56 عاما، سياسي أمريكي مسلم من أصل افريقي ومحام يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لولاية مينيسوتا التي ولد وترعرع فيها، ودرس القانون فيها عام 1990، ووالد لأربعة أطفال.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أما طبقت عزالله أنها طبقت صح طبقت الشنطه على الكنبه مزبووووط😉
ابو محمد 😎
قصدكم تستجدي اهل الشهوات خسارة فلوسهم .. .. استغفر الله العظيم ..
فراس القصبي
ذابحتهم سعووديه ايام المتاسلمين قالو أنا كفار ومافيها رحمه وانه السعووديه تدعم الارهاب والمطاوعه وشاكلتهم لتمزيق الوطن العربي..الحين حريه ورفاهيه وترفيه صرنا اهل منكر وكفره صحيح راعي الباليين كذاب...غاده عويس يدري زوجك انه تميم اشخطك هههههههه؟!
ابو محمد 😎
هم اهل جرايم وسرقات ومشاغبات منذ زمن .. .. والآن حصل لهم سبب شجعهم ..
ابو محمد 😎
هم من اول منفلتين ، فما بالك بأوضاعهم هاالحين ...؟؟ ,, سالفة اللي يقول // مجنون وطقوه بعصا .. يزيد جنانه ..

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