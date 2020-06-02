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"تقويم التعليم" توضح أسباب غياب بعض الطلاب عن الاختبار التحصيلي

Time منذ 21 دقيقة
Views 1480
"تقويم التعليم" توضح أسباب غياب بعض الطلاب عن الاختبار التحصيلي

الرياض (صدى):
أوضح الهيئة تقويم التعليم والتدريب أن أبرز الأسباب التي تسببت في غياب الطلاب عن الاختبار التحصيلي التجريبي الذي أجرته الهيئة خلال الأيام السابقة عدم رفع الصور المناسبة التي تنطبق عليها الشروط، مما تسبب للبعض في عدم حصولهم على الدعوة للاختبار بسبب نقص بياناتهم.

وأوضحت الهيئة أن الذين سيكملون بياناتهم لاحقا ويضيفون صورهم الشخصية الحديثة وفقاً للشروط المطلوبة والمعلن عنها، ستخصص لهم مواعيد جديدة واستثنائية للاختبار التجريبي قبل الاختبار الفعلي، مشددة على أن العدالة متحققة للطلاب سواء إذا أدوا الاختبار التحصيلي عن بعد أو حضوريا.

وأشارت إلى أن عدد الطلبة الذين سجلوا في الاختبار التحصيلي التجريبي تجاوز 247 ألف طالب وطالبة، 92 % من منهم تمكنوا من أداء الاختبار وإكماله دون أي معوقات، مشيراً إلى أن نسبة الغياب عن الاختبار بلغت نسبته 8 %.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
**""'سهم'""**😊
اهم شي اللي في المؤخرة يمكن تريحة شوي 😂😂😂😂
احمد٩٩٩
السواق هندي والمصاب قريبي اهم شي سلامته والسياره كانت واقفه في المواقف اللي قدام الاسره مول بمحايل وفجأه دخلت عليهم ممكن السواق كان نايم وجت رجوله على دواسة البنزينالمهم في الاول والاخير هذا قضاء الله وقدره الحمدلله على كل حال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض

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