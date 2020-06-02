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أمانة الطائف تزيل وترصد تعديات عشوائية بعطيف

Time منذ 43 دقيقة
Views 1469
أمانة الطائف تزيل وترصد تعديات عشوائية بعطيف

الطائف (صدى):
أزالت أمانة الطائف ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف أكثر من 12 ألف متر مربع من التعديات الغير نظامية على الأراضي الحكومية البيضاء، ونفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة عقب التأكد من عدم وجود مسوغات شرعية ونظامية لإقامة الإشغالات.

وأوضحت أمانة الطائف أن التعديات تمثلت في إقامة أسوار من البلك، وغرف من الصفيح، وإقامة حظائر للماشية وخزانات مياه وإشغالات مختلفة، تهدف لحيازة الأراضي بصورة غير نظامية، وتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية لمتابعة التعديات تقوم برصد التجاوزات باستمرار للحد من انتشارها، وتعمل البلديات الفرعية على ضبط المخالفات في نطاق أعمالها، وإزالة التجاوزات بأسرع وقت .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
**""'سهم'""**😊
اهم شي اللي في المؤخرة يمكن تريحة شوي 😂😂😂😂
احمد٩٩٩
السواق هندي والمصاب قريبي اهم شي سلامته والسياره كانت واقفه في المواقف اللي قدام الاسره مول بمحايل وفجأه دخلت عليهم ممكن السواق كان نايم وجت رجوله على دواسة البنزينالمهم في الاول والاخير هذا قضاء الله وقدره الحمدلله على كل حال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض

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