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قصة الـعشرين دولارًا التى أودت بحياة جورج فلويد

Time منذ 44 دقيقة
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قصة الـعشرين دولارًا التى أودت بحياة جورج فلويد

واشنطن (صدى):
سرد الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية محمود أبو ميالة، صاحب المتجر الذي أبلغ الشرطة عن جورج فلويد، تفاصيل الواقعة التى تسببت في مقتل فلويد.

وقال، في تصريحات له، إن المجني عليه جاء لمتجره، وقدم عملة مزورة بقيمة 20 دولارًا لكن المتجر رفضها، وأعادها إليه، مضيفا أنه تقدم ببلاغ بشأنه، وبعد 50 دقيقة من هذا البلاغ قام فلويد بتقديم هذه العملة لبائع آخر، وتم قبولها.

وأضاف أنه قبل مغادرته للمكان، اكتشف البائع أن العملة مزورة، وتم استدعاء الشرطة، وتفاقمت الأحداث وتوفي على إثر ذلك.

وعبر أبو ميالة عن ندمه لكونه تقدم بالإبلاغ عن "فلويد"، مقدمًا عزائه لأسرته، مؤكدًا حزنه على الأحداث التى أدت لمقتله.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
**""'سهم'""**😊
اهم شي اللي في المؤخرة يمكن تريحة شوي 😂😂😂😂
احمد٩٩٩
السواق هندي والمصاب قريبي اهم شي سلامته والسياره كانت واقفه في المواقف اللي قدام الاسره مول بمحايل وفجأه دخلت عليهم ممكن السواق كان نايم وجت رجوله على دواسة البنزينالمهم في الاول والاخير هذا قضاء الله وقدره الحمدلله على كل حال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض

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