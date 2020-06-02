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«الفيفا» تطالب بعدم معاقبة اللاعبين المطالبين بالعدالة لجورج فلويد

Time منذ ساعة
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«الفيفا» تطالب بعدم معاقبة اللاعبين المطالبين بالعدالة لجورج فلويد

وكالات (صدى):
طالب الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" منظمي البطولات المحلية بعدم معاقبة اللاعبين الذين طالبوا بالعدالة لجورج فلويد خلال المباريات، ويكون ذلك اعتراف بإعلاء المشاعر الإنسانية فيما يتعلق بوفاة فلويد.

وكان عدد من اللاعبين بالدوري الالماني قد احتجوا على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي توفي في منيابوليس بعدما ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه.

وفجرت وفاة فلويد في 25 مايو/ أيار الماضي اضطرابات في الولايات المتحدة وتسببت في فرض حظر تجول في عشرات المدن، وأبدى رياضيون محترفون مساندتهم لحركة تدعم السود، حيث قاد جيدون سانشو وماركوس تورام الإحتجاجات في الدوري الألماني.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب حلوا علشان ما يبقى شي مرمى بس الدخان والروائح كيف العمل فيها. وخاصه مخلفات الاغنام
احمد٩٩٩
السواق هندي والمصاب قريبي اهم شي سلامته والسياره كانت واقفه في المواقف اللي قدام الاسره مول بمحايل وفجأه دخلت عليهم ممكن السواق كان نايم وجت رجوله على دواسة البنزينالمهم في الاول والاخير هذا قضاء الله وقدره الحمدلله على كل حال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض

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