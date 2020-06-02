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نتائج تشريح " مستقل " لجثة جورج فلويد: قُتل بالضغط على عنقه

Time منذ ساعتين
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نتائج تشريح " مستقل " لجثة جورج فلويد: قُتل بالضغط على عنقه

واشنطن (صدى):
قال طبيبان قاما بتشريح مستقل لجثة الأمريكي جورج فلويد، إن سبب الوفاة اختناق ميكانيكي، وإن وفاته كانت جريمة قتل.

وجاء ذلك بعد امتناع رسمي سابق عن التأكيد على أن وفاة فلويد، وقعت بفعل الاختناق جراء الضغط عليه من قبل الشرطي.

وأعلن الطبيب الشرعي الرسمي المسؤول عن تشريح جثة فلويد أن الأخير قضى "قتلا"، بعدما أصيب بـ"سكتة قلبية" جراء "الضغط على عنقه" من قبل عناصر الشرطة، مضيفاً أنه وقد كان تحت تأثير مخدّر أفيوني قوي.

كما أضاف الطبيب الشرعي في مقاطعة هينبن في بيان اليوم الثلاثاء أنّ فلويد أصيب بسكتة قلبية رئوية، بسبب تثبيته أرضاً من قبل رجال الشرطة الذين ألقوا بثقلهم عليهم.

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أحدث التعليقات

احمد٩٩٩
السواق هندي والمصاب قريبي اهم شي سلامته والسياره كانت واقفه في المواقف اللي قدام الاسره مول بمحايل وفجأه دخلت عليهم ممكن السواق كان نايم وجت رجوله على دواسة البنزينالمهم في الاول والاخير هذا قضاء الله وقدره الحمدلله على كل حال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير كثير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير كثير

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