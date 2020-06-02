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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير) . فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( مكة المكرمة , المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة. تتحول مساءً الى شمالية شرقية الى شرقية ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

احمد٩٩٩
السواق هندي والمصاب قريبي اهم شي سلامته والسياره كانت واقفه في المواقف اللي قدام الاسره مول بمحايل وفجأه دخلت عليهم ممكن السواق كان نايم وجت رجوله على دواسة البنزينالمهم في الاول والاخير هذا قضاء الله وقدره الحمدلله على كل حال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب تشفي كل مريض
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير كثير
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
عند الله خير كثير

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