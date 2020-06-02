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تعليق تركي آل الشيخ على تعرض حفيد الخطيب لوعكة صحية رغم الخلافات

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تعليق تركي آل الشيخ على تعرض حفيد الخطيب لوعكة صحية رغم الخلافات

ماجد محمد (صدى):
تزامنا مع الخلافات الجديدة بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وجه آل الشيخ حديثه إلى رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب.

وعلق آل الشيخ على تعرض حفيد الخطيب لوعكة صحية، قائلا: " علمت بتعرض حفيد الكابتن محمود الخطيب لوعكة صحية اتمنى من الله أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء وعلى استعداد لتقديم كل ما بوسعي لتجاوز تلك الغمة. ما أكتبه الآن كمحب لمصر وللأهلي بعيدا عن أي خلافات".

وكان آل الشيخ قد وجه رسالة قال عنها أنها "الرسالة قبل الأخيرة" بخصوص علاقته بالأهلي، قال فيها: " رسالتي القبل الأخيرة في موضوع الرئاسة الشرفية وعلاقتي بالنادي الأهلي؛ عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية كان حباً في إنهاء اي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضي ليبقي حب الأهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري".

وأضاف: " لم اتعامل أبداً في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص على ناديه. فحسيت إني مكاني فعلاً إني أرجع كمشجع وسط الجمهور هيكون أفضل ليا وللنادي علشان اختلاف وجهات النظر وفرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبير".

وتابع: "لكن عندما تم رفضها وطلب مني رئيس النادي الرجوع مرة أخري للرئاسة الشرفية لم أتردد لحظة كمحب للنادي أن أرجع للعمل على تحقيق بعض آمال وأحلام الجماهير العريقة والعريضة اللي أنا هفضل منهم، وأؤدي دوري علي أكمل وجه دون أي تدخل في أعمال مجلس الإدارة".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الحمد لله على سلامتهم وجزاكم الله خير يا رجال المطافي
البرفسور احمد
زوجو سعيد لسعيده ..ومهرها درزن فار 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭
البرفسور احمد
يا حجي... امريكا صكت مليون مصاب وما نفعها الاحترازات والتوقودم... وامريكا الجنوبيه صكت نص مليون مصاب...
ابو الوليد
كل يسير بقافلته ودعوا الكلاب تنبح. فمتى ما أشرقت الشمس من الغرب أعلم انه انتهى كل شئ غير ذلك سر في دربك ولا تلفت لصدى صوت ارعن
ابو الوليد
كل يسير بقافلته ودعوا الكلاب تنبح. فمتى ما أشرقت الشمس من الغرب أعلم انه انتهى كل شئ غير ذلك سر في دربك ولا تلفت لصدى صوت ارعن

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