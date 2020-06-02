نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..قصة القطة " سعيدة " التي أنقذتها مواطنة من الموت

Time منذ ساعة
Views 2275
Comment 2
بالفيديو..قصة القطة " سعيدة " التي أنقذتها مواطنة من الموت

الرياض (صدى):
على خلفية مقطع الفيديو الذي نشرته " صدى " للحظة عودة قطة للحياة بعدما أنقذتها مواطنة بالرياض، روت المنقذة قصة القطة وكيف عثرت عليها.

وقالت المواطنة وتدعى " حصة القحطاني "، إنها وجدت القطة بالصدفة أثناء تجولها في المنزل، فاقدة للوعي، وسرعان ما حاولت إنقاذها حيث كانت قد تعرضت للاختناق.

وأشارت المواطنة إلى أنها أطلقت على القطة اسم " سعيدة " وأنها أصبحت بحالة جيدة، لافتة إلى أن أولادها هم من نشروا المقطع، معبرة عن سعادتها بردود الفعل الغير متوقعة.

وكان المقطع قد لاقى تداولا واسعا، إذ أشاد متداولوه بحسن تصرف السيدة الإنساني والرحيم، مؤكدين على أهمية الرفق بالحيوان.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مواطنة تنقذ حياة قطة تعرضت للإختناق

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
الحمد لله على سلامتهم وجزاكم الله خير يا رجال المطافي
البرفسور احمد
زوجو سعيد لسعيده ..ومهرها درزن فار 🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭
البرفسور احمد
يا حجي... امريكا صكت مليون مصاب وما نفعها الاحترازات والتوقودم... وامريكا الجنوبيه صكت نص مليون مصاب...
ابو الوليد
كل يسير بقافلته ودعوا الكلاب تنبح. فمتى ما أشرقت الشمس من الغرب أعلم انه انتهى كل شئ غير ذلك سر في دربك ولا تلفت لصدى صوت ارعن
ابو الوليد
كل يسير بقافلته ودعوا الكلاب تنبح. فمتى ما أشرقت الشمس من الغرب أعلم انه انتهى كل شئ غير ذلك سر في دربك ولا تلفت لصدى صوت ارعن

أخر الأخبار

تعليق تركي آل الشيخ على تعرض حفيد الخطيب لوعكة صحية رغم الخلافات
تعليق تركي آل الشيخ على تعرض حفيد الخطيب لوعكة صحية رغم الخلافات
Time منذ دقيقة Views 1040
" نفحة أمل جديدة " لقاح صيني لكورونا ونسبة النجاح 99%
" نفحة أمل جديدة " لقاح صيني لكورونا ونسبة النجاح 99%
Time منذ 10 دقائق Views 1204
وفاة مخرج بارز بالتلفزيون المصري بفيروس كورونا
وفاة مخرج بارز بالتلفزيون المصري بفيروس كورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 1195
بالفيديو..قصة القطة " سعيدة " التي أنقذتها مواطنة من الموت
بالفيديو..قصة القطة " سعيدة " التي أنقذتها مواطنة من الموت
Time منذ ساعة Views 2275
بالصور..ترامب يترجل خارج البيت الأبيض حاملا " الإنجيل "
بالصور..ترامب يترجل خارج البيت الأبيض حاملا " الإنجيل "
Time منذ ساعة Views 2416
بالفيديو..مسن هندي يدخل الإسلام بعمر الـ 105 عامًا
بالفيديو..مسن هندي يدخل الإسلام بعمر الـ 105 عامًا
Time منذ ساعتين Views 1171
بالفيديو..أمير عسير يهدي سيارة لمتطوعين تعرضا لحادث أثناء توصيل الأدوية
بالفيديو..أمير عسير يهدي سيارة لمتطوعين تعرضا لحادث أثناء توصيل الأدوية
Time منذ ساعتين Views 3308
حقيقة إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
حقيقة إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
Time منذ 3 ساعات Views 4239
مشاجرة تنتهي بمقتل شقيقين وطفل بوابل من الرصاص
مشاجرة تنتهي بمقتل شقيقين وطفل بوابل من الرصاص
Time منذ 3 ساعات Views 3019
الهيل: قطر أصبحت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب
الهيل: قطر أصبحت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب
Time منذ 4 ساعات Views 2270