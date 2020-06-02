نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور..ترامب يترجل خارج البيت الأبيض حاملا " الإنجيل "

Time منذ 10 دقائق
Views 1326
بالصور..ترامب يترجل خارج البيت الأبيض حاملا " الإنجيل "

واشنطن (صدى):
خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين، مترجلًا من البيت الأبيض متوجهًا إلى كنيسة ساينت جون، المجاورة لمقرّ الرئاسة، والتي طالها أعمال تخريب خلال تظاهرة للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة.

وتوجه ترامب إلى الكنيسة التي يطلق عليها اسم " كنيسة الرؤساء " والتي أضرم فيها النيران ليل الأحد، ثم توقف رافعاً كتاب الإنجيل، قائلا: " هذا أعظم بلد في العالم وسوف نضمن أمنه " .

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة على خلفية مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على يد شرطي أبيض، للتنديد بالعنصرية التي تشهدها البلاد.

اقرأ أيضًا:

سر لجوء ترامب إلى «القبو المحصن» في البيت الأبيض 

دونالد ترامب يؤكد: "جو بايدن يتسبب في إطلاق سراح المخربين"

Time واتساب

أحدث التعليقات

فبصل
ها الحبن قلعوها بملعفه ولا ادت الجروح الى اقتىاع العين حدد؟
ابو عمار
طيب
فبصل
طيب الفايده من الخبر؟
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هي حره ان شاء الله تمشي عاريه في الشارع

أخر الأخبار

بالصور..ترامب يترجل خارج البيت الأبيض حاملا " الإنجيل "
بالصور..ترامب يترجل خارج البيت الأبيض حاملا " الإنجيل "
Time منذ 10 دقائق Views 1326
بالفيديو..مسن هندي يدخل الإسلام بعمر الـ 105 عامًا
بالفيديو..مسن هندي يدخل الإسلام بعمر الـ 105 عامًا
Time منذ 45 دقيقة Views 574
بالفيديو..أمير عسير يهدي سيارة لمتطوعين تعرضا لحادث أثناء توصيل الأدوية
بالفيديو..أمير عسير يهدي سيارة لمتطوعين تعرضا لحادث أثناء توصيل الأدوية
Time منذ ساعة Views 2073
حقيقة إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
حقيقة إلغاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
Time منذ ساعة Views 2823
مشاجرة تنتهي بمقتل شقيقين وطفل بوابل من الرصاص
مشاجرة تنتهي بمقتل شقيقين وطفل بوابل من الرصاص
Time منذ ساعتين Views 2123
الهيل: قطر أصبحت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب
الهيل: قطر أصبحت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب
Time منذ ساعتين Views 2054
محتجون أمريكيون ينهبون طروداً من شاحنة تابعة لشركة أمازون
محتجون أمريكيون ينهبون طروداً من شاحنة تابعة لشركة أمازون
Time منذ ساعتين Views 709
" كورونا " يلاحق مذيعات مصر وزوجة أحمد السقا في خطر
" كورونا " يلاحق مذيعات مصر وزوجة أحمد السقا في خطر
Time منذ ساعتين Views 2060
عبدالرحمن الجماز : رابطة دوري المحترفين تجاوزت إختصاصها
عبدالرحمن الجماز : رابطة دوري المحترفين تجاوزت إختصاصها
Time منذ ساعتين Views 428
الجماز : هل النصر دخل في المنافسة على ملعب الجامعة بصفة شخصية
الجماز : هل النصر دخل في المنافسة على ملعب الجامعة بصفة شخصية
Time منذ 3 ساعات Views 375