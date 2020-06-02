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تفاصيل صادمة حول اقتلاع عين شاب في السجن (فيديو)  

Time منذ 14 ساعة
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تفاصيل صادمة حول اقتلاع عين شاب في السجن (فيديو)  

طرابلس (صدى):
ادعى شاب ليبي أن وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا اقتلع عينه بملعقة.

وأوضح الشاب في مقطع فيديو:" في صيف عام 2019، احتُجزت أنا رجب المقرحي بمركز الاحتجاز بمعيتيقة، سوق الجمعة/ طرابلس، وتعرضت للعنف الجسدي المنتظم والتعذيب طوال فترة وجودي في السجن، مما أدى لإصابتي بجروح جسدية أدت إلى اقتلاع عيني ".

ولفت إلى أن باشاغا جاء إلى سجن معتيقة دون أن يتمكن من تحديد تاريخ الزيارة، بسبب الظروف التي كان يرزح تحتها، مبينا أنه جلبه ومساجين آخرين لمقابلة الوزير بوجود رئيس السجن، قائد ميليشيا قوة الردع الخاصة، عبدالرؤوف كارة وحراساته.

وتابع:" طوال ذلك الوقت كانت يداي مكبلتين بالأصفاد، دون أن يطرح علي أي سؤال، ثم اقترب فتحي باشاغا وأرغمني أن أجثو على ركبتي ثم ثبت رأسي، حينها رأيته ممسكًا بملعقة وقربها نحو وجهي، وفي اللحظة التالية شعرت بألم حاد ثم فقدت الوعي "، موضحا:" عندما عدت إلى وعيي في الزنزانة تبين لي أنه تم فقع عيني، وأكد السجناء الذين كانوا معي وقت الحادثة أن فتحي باشاغا اقتلع عيني بالملعقة التي كان يُمسك بها، ولم يتم تقديم المساعدة الطبية المطلوبة لي ".

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