مصر تُحيل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بعد نبرة إثيوبيا العدائية

القاهرة (صدى):
أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن بعد تصريحات إثيوبيا العدائية ضد مصر والسودان.
ودعت مصر مجلس الأمن للتدخل من أجل التأكيد على مواصلة مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية وفق قواعد القانون الدولي.
ولفتت مصر إلى أن قرار إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن جاء على ضوء تعثر المفاوضات بشأن هذا الملف نتيجة المواقف الإثيوبية غير الإيجابية
وأكدت مصر حرصها على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث
ولفتت مصر إلى أن خطابها إلى مجلس الأمن يستند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة لمنع أي أزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.