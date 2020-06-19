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«كورونا» يٌغلق 3 محال تجارية في «بني تميم» ومحل طعمية بـ«الشرائع»

Time منذ ساعة
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«كورونا» يٌغلق 3 محال تجارية في «بني تميم» ومحل طعمية بـ«الشرائع»

حمود العنزي (صدى):
واصل فيروس كورونا الجديد في إصابة العمال في المحال التجارية والمطاعم الكبرى في المملكة.

وفي ه1ا الصدد أ غلقت بلدية حوطة بني تميم أنها أغلقت ثلاثة محال تجارية؛ وذلك لثبوت إصابة العاملين بها بفيروس كورونا ، وتم تعقيم وتطهير المحال .

وفي العاصمة المقدسة، وجهت الشؤون الصحية بإغلاق أشهر محال بيع الطعمية في مخطط الشرائع؛ وذلك بعد ثبوت إصابة ثلاثة من العمالة بداخله بفيروس كورونا.

ووضعت ملصق تحذيري يمنع إعادة فتح المحل إلا بحضور مندوب البلدية، ومراجعة بلدية الشرائع الفرعية التي بدأت في إجراءات التعقيم والتطهير للموقع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اعوذ باالله منه ومن افعاله و اخباره .. .. هذا مدلل وماشيه معاه فااستغل ذالك في الكفر باالله والفسق .. اعوذ باالله من الفسوق ..
ابن حزم
😂😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمه ويغفر له وموتى المسلمين🤲
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ولك بالمثل اخوي🤲😊
ابن حزم
الله يرحمهم

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