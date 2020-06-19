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الاتحاد يقيل "الصنيع" من منصبه
منذ ساعة
2324
1
نواف السالم (صدى):
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة الأستاذ إنمار بن عبدالله الحائلي، إقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ حمد الصنيع من منصبه.
وشمل قرار المجلس تعيين الأستاذ إبراهيم بخيت رئيسياً تنفيذياً للنادي.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
اعوذ باالله منه ومن افعاله و اخباره .. .. هذا مدلل وماشيه معاه فااستغل ذالك في الكفر باالله والفسق .. اعوذ باالله من الفسوق ..
ابن حزم
😂😂😂
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يرحمه ويغفر له وموتى المسلمين🤲
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ولك بالمثل اخوي🤲😊
ابن حزم
الله يرحمهم
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