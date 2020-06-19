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حقيقة تخصيص حد أعلى لملكية المركبات المخصصة لنقل الركاب

Time منذ 6 دقائق
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حقيقة تخصيص حد أعلى لملكية المركبات المخصصة لنقل الركاب

عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للنقل بيانًا توضيحيًا بشأن الحد الأعلى لشاحنات النقل الخاص للمنشآت والأفراد، وذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية حول تخصيص حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص.

وذكرت الهيئة أن المقصود بمركبات النقل الخاص هى المركبات المخصصة لنقل البضائع "الشاحنات" والمسجلة "نقل خاص في أنظمة المرور، والتى يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام، وليست المركبات المخصصة لنقل الركاب كما أشارت إليها هذه المنصات.

ونوهت بأن مجلس الوزراء قرر في 2019 تخصيص حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص التابعة للمنشآت والأفراد، مع وضع مهلة لتصحيح أوضاع من يمتلك أكثر من الحد الأعلى قبل تاريخ صدور القرار، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لإثبات الحاجة لتملك مثل هذا النوع من المركبات.

وأضافت أنها حددت في لائحتها المنظمة لنشاط نقل البضائع حد أعلى 9 شاحنات للمنشآت، وشاحنة واحدة فقط للأفراد السعوديين، مع تقديم ما يثبت الحاجة لتملكها، كما حددت مهلة تصحيحية تنتهي بنهاية عام 2022.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مساكين العربان اينما حلوا يجدوا المهانة والمذله .. .. اركدوا بديرتكم يا تونسيين ولا تنذلوا هاالمذلة والحقره بين الأمم .. .. موتك في بلدك عز ولا المعيشه في ذلة بديار الكفرة الفجره ..
ابو محمد 😎
مساكين العربان اينما حلوا يجدوا المهانة والمذله .. .. اركدوا بديرتكم يا تونسيين ولا تنذلوا هاالمذلة والحقره بين الأمم .. .. موتك في بلدك عز ولا المعيشه في ذلة بديار الكفرة الفجره ..
د محمد ماجد بخش
وحدات الكتلة العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية قد لا تكون حقيقية وفق د بخش .i . e وحدات كتلة فراغية ممثلة لوحدات العناصر بدلالة وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎
الله يشغل الأمريكيين مثلما اشغلوا العالم واشعلوه حروباً وسفك الدماء وتشريد الشعوب .
ابو محمد 😎
من ناحيه لهم حق يستفيدوا من الماء الذي ينبع في اراضيهم ، ولكن ليس لهم حق ان يقطعوا الماء عن من يستفيدون منه ، كما نفهمه باالصورة اللي يشتكي منها السودان ومصر .. .. فيما افهمه ، ان السد بتخطيط من اليهود الصهاينه وبتشجيع من الدول الأوروبيه وامريكا وتنفيذ الصين والتمويل من طواغيت ايران وقطر .. وكل هذا استغلالاً للضعف العربي السياسي والدفاعي .. مع الأسف الشديد ... .. هذا والله اعلم ..

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