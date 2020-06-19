فجر السعيد: «وحياة السيسي الغنوشي مش هيجي الكويت»

خالد الظفيري (صدى):
أكدت الإعلامية الكويتية على أنه لا مجال لقدوم راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي،إلى الكويت.
وقالت في ردها على رجل الأعمال المصري أشرف السعد الذي انتقد استقبال الكويت لشخص حرض على غزوها: "ياحج اشرف وحياة السيسي عندك مش حييجي الغنوشي الكويت ولا يمكن وسيبك من الهجايص السوشيال ميديا ياما حتلم سخافات متصدقش اي حاجه".
وكان رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، أكد على أنه دعوة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي، بروتوكولية ولا مجال لها حاليا أو في المستقبل المنظور، لتفعيلها أو تلبيتها.
وأوضح الغانم في بيان : "الدعوة الموجهة للغنوشي بروتوكولية وأولية ولا مجال لتفعيلها حاليا".