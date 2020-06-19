جستنيه: فوضى من الشائعات حول ملف مدير الكرة بالاتحاد

نواف السالم (صدى):
أبدى الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، تعجبه من تعمد بعض المواقع والمغردين بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وضع أسماء لمن سيتولى مدير الكرة في الاتحاد.
وكتبت على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"لمصلحة مين هذه البلبلة الشوشرة؟ الإدارة الاتحادية تدرس ملف إدارة الكرة لاختيار من تراه مناسباً ليتولى منصب مدير الكرة، الملاحظ أن بعض المواقع والمغردين وضعوا اسماء عديدة دون الإشارة لمصادرهم".
واختتم تغريدته متسائلا :"في ظل هذه الفوضى من الشائعات، الادارة رايحة ترضي مين؟وكيف تعمل في مثل هذا الجو غير الصحي؟".