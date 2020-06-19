فياريال يحقق فوزًا ثمينًا على غرناطة

وكالات (صدى):
نجح نادي فياريال الإسباني في اقتناص فوزًا ثمينُا على غرناطة بهدف دون رد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل ليجانيس مع مضيفه ريال مايوركا (1-1).
وسجل جيرارد مورينو هدف المباراة الوحيد لفياريال، و رفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز التاسع.
وعلى جانب أخر تعادل ليجانيس مع مضيفه مايوركا بهدف، حيث تقدم سالفا سيفيا لمايوركا في الدقيقة التاسعة وتعادل أوسكار رودريجيز لفريق، ليجانيس في الدقيقة (87).