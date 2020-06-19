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شاهد.. إحراق وإسقاط تمثال جورج واشنطن في بورتلاند

Time منذ ساعة
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شاهد.. إحراق وإسقاط تمثال جورج واشنطن في بورتلاند

واشنطن (صدى):
واصل المتظاهرون في أمريكا غضبهم وتنديدهم بتعامل الشرطة معهم في عدد من المناطق.

ووثق فيديو لحظة قيام بعض المتظاهرين بإحراق وإسقاط تمثال جورج واشنطن في مدينة بورتلاند.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مساكين العربان اينما حلوا يجدوا المهانة والمذله .. .. اركدوا بديرتكم يا تونسيين ولا تنذلوا هاالمذلة والحقره بين الأمم .. .. موتك في بلدك عز ولا المعيشه في ذلة بديار الكفرة الفجره ..
ابو محمد 😎
مساكين العربان اينما حلوا يجدوا المهانة والمذله .. .. اركدوا بديرتكم يا تونسيين ولا تنذلوا هاالمذلة والحقره بين الأمم .. .. موتك في بلدك عز ولا المعيشه في ذلة بديار الكفرة الفجره ..
د محمد ماجد بخش
وحدات الكتلة العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية قد لا تكون حقيقية وفق د بخش .i . e وحدات كتلة فراغية ممثلة لوحدات العناصر بدلالة وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎
الله يشغل الأمريكيين مثلما اشغلوا العالم واشعلوه حروباً وسفك الدماء وتشريد الشعوب .
ابو محمد 😎
من ناحيه لهم حق يستفيدوا من الماء الذي ينبع في اراضيهم ، ولكن ليس لهم حق ان يقطعوا الماء عن من يستفيدون منه ، كما نفهمه باالصورة اللي يشتكي منها السودان ومصر .. .. فيما افهمه ، ان السد بتخطيط من اليهود الصهاينه وبتشجيع من الدول الأوروبيه وامريكا وتنفيذ الصين والتمويل من طواغيت ايران وقطر .. وكل هذا استغلالاً للضعف العربي السياسي والدفاعي .. مع الأسف الشديد ... .. هذا والله اعلم ..

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