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بالفيديو .. بائع الآيس كريم في أبها : نعمل منذ سنتين وانصدمنا بفيديو الفتاة

Time منذ ساعة
Views 2691
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بالفيديو .. بائع الآيس كريم في أبها : نعمل منذ سنتين وانصدمنا بفيديو الفتاة

أبها (صدى):
أكد صالح آل شوخان، بائع الآيس كريم بمحافظة أبها، أنه عاش لحظات صعبة بعدما نشرت فتاة مقطع فيديو ضد ما يقدمه من منتجات.

وكانت فتاة قد تهكمت في وقت سابق عبر مقطع فيديو على منتجات الآيس كريم التى يقدمها الشاب بمساعدة زميله الآخر نواف غرامه، مطالبة الآخرين بعدم الشراء منهما.

وذكر الشابان، خلال مداخلة لهما في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنهما يعملان في هذا المشروع منذ عامين، مؤكدين أنهم تضايقوا من الطريقة التى استخدمتها الفتاة في التعبير عن رأيها في منتجاتهم.

وأضاف نواف غرامة، أنهم انصدموا من الفيديو، وكانت حالتهم النفسية سيئة، إلا أن الآخرين دعموهم، مقدمين الشكر لك من ساندهم في تلك الأزمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مساكين العربان اينما حلوا يجدوا المهانة والمذله .. .. اركدوا بديرتكم يا تونسيين ولا تنذلوا هاالمذلة والحقره بين الأمم .. .. موتك في بلدك عز ولا المعيشه في ذلة بديار الكفرة الفجره ..
ابو محمد 😎
مساكين العربان اينما حلوا يجدوا المهانة والمذله .. .. اركدوا بديرتكم يا تونسيين ولا تنذلوا هاالمذلة والحقره بين الأمم .. .. موتك في بلدك عز ولا المعيشه في ذلة بديار الكفرة الفجره ..
د محمد ماجد بخش
وحدات الكتلة العددية الممثلة للدرجة المغناطيسية قد لا تكون حقيقية وفق د بخش .i . e وحدات كتلة فراغية ممثلة لوحدات العناصر بدلالة وحدات العناصر العددية
ابو محمد 😎
الله يشغل الأمريكيين مثلما اشغلوا العالم واشعلوه حروباً وسفك الدماء وتشريد الشعوب .
ابو محمد 😎
من ناحيه لهم حق يستفيدوا من الماء الذي ينبع في اراضيهم ، ولكن ليس لهم حق ان يقطعوا الماء عن من يستفيدون منه ، كما نفهمه باالصورة اللي يشتكي منها السودان ومصر .. .. فيما افهمه ، ان السد بتخطيط من اليهود الصهاينه وبتشجيع من الدول الأوروبيه وامريكا وتنفيذ الصين والتمويل من طواغيت ايران وقطر .. وكل هذا استغلالاً للضعف العربي السياسي والدفاعي .. مع الأسف الشديد ... .. هذا والله اعلم ..

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