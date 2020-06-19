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بالفيديو .. متحدث نزاهة يكشف تفاصيل مثيرة بشأن قضايا فساد بمبالغ مليونية

Time منذ 35 دقيقة
Views 1727
بالفيديو .. متحدث نزاهة يكشف تفاصيل مثيرة بشأن قضايا فساد بمبالغ مليونية

حمود العنزي (صدى):
كشف أحمد الحسين، المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تفاصيل مثيرة حول مجموعة من قضايا فساد بمبالغ مليونية، وذلك ضمن 127 قضية فساد تمت مباشرتها خلال شهر شوال الجاري.

وذكر، خلال مداخلة له ببرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن القضايا التى تم مباشرتها كانت متعلقة بجرائم خاصة بغسيل الأموال، واستعمال أموال الشركات، واستغلال نفوذ الوظيفة وغيرها.

وأضاف أن جزء من هذه القضايا تم الإبلاغ عنها من قبل مواطنين، وآخرى من قبل مقيمين، كما تمت مباشرة قضايا بناءً على بلاغات من جهات معنية.

وأشار إلى أن من بين هذه القضايا كانت قضية متعلقة بحصول رجل أعمال على رشوي مقابل المساعدة في إبرام إحدى الشركات لتعاقدات مع جهات حكومية، مضيفا أن التشهير بالمخالفين سيكون عقب صدور حكم قضائي.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
10 . 6 . 4 هي مجموعات العناصر ممثلة 60 . 36 . 24 في مجموعات ثمانية إنتاج بمقدار درجتين بعد ال60 عنصرا الأول ثم تنزاح درجتين بعد تمثيل ال36 عنصر التالية لفترة 4 صفوف 4×6 = 24 عنصرا لمجموع كلي 120 عنصرا حيث انزياح الاستقرار النووي للعناصر
علي الغامدي ورد وشوك الوطن
الله اعطاكم حكم وجاه وسلطان ونعمة لاتعد ولاتحصى الا تحمدون الله ياحمد او يالحمدين او ياحكام قطر ابتداء من ابيكم وكلمته المشهوره ( قله خشم البندق )الا تحمدون الله طائعين صاغرين شاكرين له على هذه النعمة لماذا هذا الشر والحقد الدفين وتسخير اموالكم لتمويل الارهاب وهدم الدول العربية والاسلاميه وتشريد البيوت العربيه ، لمصلحة من هذا الشر لماذ لاتعمرون البيوت وتتوحدون مع المسلمين والعرب لنشر الحب والؤام والتبرح للدول الفقيره بدلا من ارهابهم ورعبهم الى متي ياحكام قطر ؟ الى متي ؟ الي متي ؟ الي متي وانتم لاترون الا الدم والدمار والارهاب ؟ الا يوجد حد لها خافوا الله فى شعبكم والشعب الخليجي خافوا الله
اليلة المشاعر،،مربطها بشطرطون😂
*ميرغنيات* بعض الناس يمتلكون رؤوسا لا يستفيد منها الا الحلاقين.
د محمد ماجد بخش
تمثيل تأثير ثقل النواة الفراغي هو الكيمياء الحقيقية
د محمد ماجد بخش
الكيمياء أكثر عمقا مما هو حال شرحها الذي هو عليه الآن والجميع حالمون مخدوعون في الدرجات العلمية العليا

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