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"الداخلية" تعيد التذكير بعقوبات تجمع المتسوقين داخل أو خارج المحل التجاري

Time منذ 58 دقيقة
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"الداخلية" تعيد التذكير بعقوبات تجمع المتسوقين داخل أو خارج المحل التجاري

نايف السالم (صدى):
أعادت وزارة الداخلية، التذكير بعقوبة أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت الوزارة، أنه في المرة الأولى توقع غرامة قدرها 5 آلاف ريال على المنشأة أو المسؤول عن كل شخص زاد عن العدد المنصوص عليه بما لا يزيد عن 100 ألف ريال، و يُغرم الحضور أو المتسبب في الحضور 5 آلاف ريال.

وأشارت إلى أنه في المرة الثانية، توقع مخالفة على المنشأة أو المسؤول 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن العدد المنصوص عليه، و5 آلاف ريال عن الحضور أو المتسبب في ذلك.

وفي المرة الثالثة، يتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة، ويحال الحضور أو المتسبب في ذلك إلى النيابة العامة.

وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة 6 أشهر.

وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.

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د محمد ماجد بخش
10 . 6 . 4 هي مجموعات العناصر ممثلة 60 . 36 . 24 في مجموعات ثمانية إنتاج بمقدار درجتين بعد ال60 عنصرا الأول ثم تنزاح درجتين بعد تمثيل ال36 عنصر التالية لفترة 4 صفوف 4×6 = 24 عنصرا لمجموع كلي 120 عنصرا حيث انزياح الاستقرار النووي للعناصر
علي الغامدي ورد وشوك الوطن
الله اعطاكم حكم وجاه وسلطان ونعمة لاتعد ولاتحصى الا تحمدون الله ياحمد او يالحمدين او ياحكام قطر ابتداء من ابيكم وكلمته المشهوره ( قله خشم البندق )الا تحمدون الله طائعين صاغرين شاكرين له على هذه النعمة لماذا هذا الشر والحقد الدفين وتسخير اموالكم لتمويل الارهاب وهدم الدول العربية والاسلاميه وتشريد البيوت العربيه ، لمصلحة من هذا الشر لماذ لاتعمرون البيوت وتتوحدون مع المسلمين والعرب لنشر الحب والؤام والتبرح للدول الفقيره بدلا من ارهابهم ورعبهم الى متي ياحكام قطر ؟ الى متي ؟ الي متي ؟ الي متي وانتم لاترون الا الدم والدمار والارهاب ؟ الا يوجد حد لها خافوا الله فى شعبكم والشعب الخليجي خافوا الله
اليلة المشاعر،،مربطها بشطرطون😂
*ميرغنيات* بعض الناس يمتلكون رؤوسا لا يستفيد منها الا الحلاقين.
د محمد ماجد بخش
تمثيل تأثير ثقل النواة الفراغي هو الكيمياء الحقيقية
د محمد ماجد بخش
الكيمياء أكثر عمقا مما هو حال شرحها الذي هو عليه الآن والجميع حالمون مخدوعون في الدرجات العلمية العليا

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