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ارتفاع أسعار النفط على استحياء بسبب مخاوف من التراجع الاقتصادي

Time منذ 51 دقيقة
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ارتفاع أسعار النفط على استحياء بسبب مخاوف من التراجع الاقتصادي

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تراجعت بشكل كبير عن ارتفاعات بلغتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.

واقتفى خاما القياس أثر أصول أخرى انخفضت بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن ”إريك روزنجرين“ إنه ستكون هناك على الأرجح حاجة إلى مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد الأمريكي.

ومما فاقم المخاوف، أعلنت أبل أنها ستغلق مجددًا بعض المتاجر مع زيادة انتشار الفيروس.

وارتفع خام برنت 10 سنتات إلى 41.61 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 42.92 دولار للبرميل ثم تحوله بعد ذلك إلى الخسارة لفترة وجيزة.

وزاد الخام الأمريكي 29 سنتًا إلى 39.15 دولار بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة 40.49 دولار.

وجاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وقازاخستان، خلال اجتماع للجنة تابعة لـ“أوبك+“، يوم الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات.

ويعني ذلك أن القيود التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يُعرف باسم مجموعة ”أوبك+“، قد ترتفع في يوليو.

وبلغت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيًا جديدًا، هذا الأسبوع، لكن مخزونات الوقود انخفضت.

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د محمد ماجد بخش
10 . 6 . 4 هي مجموعات العناصر ممثلة 60 . 36 . 24 في مجموعات ثمانية إنتاج بمقدار درجتين بعد ال60 عنصرا الأول ثم تنزاح درجتين بعد تمثيل ال36 عنصر التالية لفترة 4 صفوف 4×6 = 24 عنصرا لمجموع كلي 120 عنصرا حيث انزياح الاستقرار النووي للعناصر
علي الغامدي ورد وشوك الوطن
الله اعطاكم حكم وجاه وسلطان ونعمة لاتعد ولاتحصى الا تحمدون الله ياحمد او يالحمدين او ياحكام قطر ابتداء من ابيكم وكلمته المشهوره ( قله خشم البندق )الا تحمدون الله طائعين صاغرين شاكرين له على هذه النعمة لماذا هذا الشر والحقد الدفين وتسخير اموالكم لتمويل الارهاب وهدم الدول العربية والاسلاميه وتشريد البيوت العربيه ، لمصلحة من هذا الشر لماذ لاتعمرون البيوت وتتوحدون مع المسلمين والعرب لنشر الحب والؤام والتبرح للدول الفقيره بدلا من ارهابهم ورعبهم الى متي ياحكام قطر ؟ الى متي ؟ الي متي ؟ الي متي وانتم لاترون الا الدم والدمار والارهاب ؟ الا يوجد حد لها خافوا الله فى شعبكم والشعب الخليجي خافوا الله
اليلة المشاعر،،مربطها بشطرطون😂
*ميرغنيات* بعض الناس يمتلكون رؤوسا لا يستفيد منها الا الحلاقين.
د محمد ماجد بخش
تمثيل تأثير ثقل النواة الفراغي هو الكيمياء الحقيقية
د محمد ماجد بخش
الكيمياء أكثر عمقا مما هو حال شرحها الذي هو عليه الآن والجميع حالمون مخدوعون في الدرجات العلمية العليا

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