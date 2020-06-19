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تفاصيل التعرفة الجمركية بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة
منذ 55 دقيقة
1619
الرياض (صدى):
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، تفاصيل التعرفة الجمركية بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ويمكن الإطلاع على التعرفة الجمركية من خلال الرابط التالي
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
10 . 6 . 4 هي مجموعات العناصر ممثلة 60 . 36 . 24 في مجموعات ثمانية إنتاج بمقدار درجتين بعد ال60 عنصرا الأول ثم تنزاح درجتين بعد تمثيل ال36 عنصر التالية لفترة 4 صفوف 4×6 = 24 عنصرا لمجموع كلي 120 عنصرا حيث انزياح الاستقرار النووي للعناصر
علي الغامدي ورد وشوك الوطن
الله اعطاكم حكم وجاه وسلطان ونعمة لاتعد ولاتحصى الا تحمدون الله ياحمد او يالحمدين او ياحكام قطر ابتداء من ابيكم وكلمته المشهوره ( قله خشم البندق )الا تحمدون الله طائعين صاغرين شاكرين له على هذه النعمة لماذا هذا الشر والحقد الدفين وتسخير اموالكم لتمويل الارهاب وهدم الدول العربية والاسلاميه وتشريد البيوت العربيه ، لمصلحة من هذا الشر لماذ لاتعمرون البيوت وتتوحدون مع المسلمين والعرب لنشر الحب والؤام والتبرح للدول الفقيره بدلا من ارهابهم ورعبهم الى متي ياحكام قطر ؟ الى متي ؟ الي متي ؟ الي متي وانتم لاترون الا الدم والدمار والارهاب ؟ الا يوجد حد لها خافوا الله فى شعبكم والشعب الخليجي خافوا الله
اليلة المشاعر،،مربطها بشطرطون😂
*ميرغنيات* بعض الناس يمتلكون رؤوسا لا يستفيد منها الا الحلاقين.
د محمد ماجد بخش
تمثيل تأثير ثقل النواة الفراغي هو الكيمياء الحقيقية
د محمد ماجد بخش
الكيمياء أكثر عمقا مما هو حال شرحها الذي هو عليه الآن والجميع حالمون مخدوعون في الدرجات العلمية العليا
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