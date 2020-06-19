الجيش اليمني ينفذ كمينًا محكمًا لمليشيا الحوثي الإرهابية شرق صنعاء

فهمي محمد (صدى):
نفّذت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، كمينًا محكمًا لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن جنود الجيش الوطني "استدرجوا مجاميع من ميليشيات الحوثي بعدّتها وأسلحتها إلى كمين محكم في منطقة لكت اللسان بميمنة جبهة نهم القريبة من مفرق الجوف قبل أن يطبقوا عليهم الحصار من جميع الاتجاهات".
وأضاف أن " جنود الجيش اشتبكوا مع العناصر الحوثية وأوقعوهم بين قتيل وجريح وأسير، كما تمكنوا من استعادة عربات مدرّعة وأطقم وكمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوعة " .
كما تمكنت مدفعية الجيش من استهداف نحو 16 طقماً محمّلة بعناصر مسلّحة في سايلة سد المزراه وسد المجاري، كانت في طريقها لتعزيز العناصر المحاصرة، وتمكنت من تدميرها بالكامل.