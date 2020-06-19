خالد الهيل يمتلك تسريبات أخلاقية للأمير القطري ويفضح "بي إن سبورت"

ماجد القزيز (صدى):
كشف المعارض القطري خالد الهيل، عن امتلاكه لعدد من التسريبات المتعلقة بعناصر إخوانية بالإضافة إلى تسريبات تتعلق بالأمير القطري وقناة بي إن سبورت.
ولفت إلى أنه سيكون هناك تسريبات جديدة للكويتي حاكم المطيري وما اسماه بـ”اللوبي القطري” في الكويت، مطالبًا "المطيري" بأن يتجه إلى القضاء إذا كان يعتقد أن تسريبات القذافي معه مفبركة حسبما زعم.
وأثار "الهيل" حيرة الجميع بتساؤل وجهه للمطيري قائلا:“هل جواز المتعة جائز أم إنه غير جائز ..أم يجوز في ليبيا فقط ؟ وتابع بقوله ساخراً” الشيطان شاطر”.
وأكد أن هناك تسريبات قادمة ستجعل هذه العصابة “تلف” حول نفسها في الأيام المقبلة.
وأكد على أنه يمتلك تسريبات وفضائح أخلاقية تخص حاكم قطر والتي رفض نشرها بسبب الوازع الديني وحفاظاً على الأخلاق، وأكد أن ما يعنينا هو سياسات هؤلاء الأشخاص وأن هذه الأمور الخاصة يحاسبهم الله عليها.
ولفت إلى أنه يمتلك تسريبات متعلقة بقنوات “بي إن سبورتس” وعقودها مع الفيفا ، والتي ستؤدي إلى فقدان القناة القطرية حقوق العديد من البطولات الكبرى بعد حصولها بطريقة غير شريفة على هذه الحقوق.
وفي الصدد ذاته هدد " الهيل"، مبارك الدويلة بنشر تسريب جديد له يفضح علاقته مع القذافي.