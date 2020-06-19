شاهد.. زينة تُحول نفسها إلى رجل

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة المصرية زينة، في تحدي التحول من أنثى إلى رجل والعكس، إذ نشرت صورة لها بملامح ذكورية.
وظهرت زينة، وقد حولت وجهها من إلى ملامح رجل بشنب وذقن وذلك عن طريق برنامج "فيس بوك آب" للصور.
وعلقت على الصورة، قائلة: " هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتى أحلامى والنبي ياجماعة والنبي اللى يلاقيني وأنا شكلي راجل يقولي فورًا ده أنا لو شوفتني وأنا راجل هروح اتقدملي واتجوزني".
يذكر أن زينة كانت قد شاركت في موسم رمضان المنتهي بمسلسل "جمع سالم" والذي شاركها فيه كل من دلال عبد العزيز، ميدو عادل، محمد شاهين.