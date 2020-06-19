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شاهد.. زينة تُحول نفسها إلى رجل

Time منذ 7 ساعات
Views 2128
شاهد.. زينة تُحول نفسها إلى رجل

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة المصرية زينة، في تحدي التحول من أنثى إلى رجل والعكس، إذ نشرت صورة لها بملامح ذكورية.

وظهرت زينة، وقد حولت وجهها من إلى ملامح رجل بشنب وذقن وذلك عن طريق برنامج "فيس بوك آب" للصور.

وعلقت على الصورة، قائلة: " هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتى أحلامى والنبي ياجماعة والنبي اللى يلاقيني وأنا شكلي راجل يقولي فورًا ده أنا لو شوفتني وأنا راجل هروح اتقدملي واتجوزني".

يذكر أن زينة كانت قد شاركت في موسم رمضان المنتهي بمسلسل "جمع سالم" والذي شاركها فيه كل من دلال عبد العزيز، ميدو عادل، محمد شاهين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.. إنا لله وإنا إليه راجعون ... ... قدر الله وماشاء فعل ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
انت يا فجر ما عندك صوره غير هذه الصوره اللي تنشر كل يوم .... والمرزوق ايش يبي بالغنوشي يدعوه لزيارة الكويت ؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊

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