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تعثرات مالية تحسم مصير لاعب إنتر ميلان وتُطيح ببرشلونة

Time منذ ساعة
Views 1465
تعثرات مالية تحسم مصير لاعب إنتر ميلان وتُطيح ببرشلونة

وكالات (صدى):
تسببت الأزمة المالية الحالية في إضاعة فرصة جديدة من نادي برشلونة، بعد فشل صفقته لضم لاعب انتر ميلان الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز.

وحسمت التعثرات المالية مصير اللاعب، حيث قرر إنتر ميلان التجديد للاعب بعد أن أصبح لاوتارو مارتينيز يبدو بعيدا عن الانتقال لبرشلونة في الموسم المقبل.

وجعلت الأزمة المالية برشلونة غير قادر على الوفاء بمطالب إنتر ميلان المالية؛ لذلك تستعد إدارة النادي الإيطالي بالفعل لتقديم عرض مالي جديد لنجمها لاوتارو مارتينيز، الذي يضعه برشلونة بوصفه البديل المثالي للأوروغواياني لويس سواريز، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، وينتهي عقده مع البلوغرانا صيف العام 2021.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
معلومات طــــــــــ🚭ــــــــــيبه .
ابوسامر
الله يرحمه
ابوسامر
الله يرحمه
. راعــي الـددســـن .
الله المستــــــعان .
زائر
من ثلاث سنوات وانا اشوف هذا المقطع في صدى

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