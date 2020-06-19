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بالفيديو .. "العدل" توضح كيفية تبادل المذكرات عبر خدمة التقاضي الإلكتروني

Time منذ 6 دقائق
Views 1180
بالفيديو .. "العدل" توضح كيفية تبادل المذكرات عبر خدمة التقاضي الإلكتروني

نايف السالم (صدى):
أوضحت وزارة العدل كيفية تبادل المذكرات، وإضافة المرفقات، والإجابة على ردود وطلبات الدائرة القضائية عبر خدمة التقاضي الإلكتروني من خلال بوابة ناجز.

وذكرت الوزارة أنه بعد وصول رسالة التبليغ القضائي، وتحويل مصير القضية إلى المسار الإلكتروني، يتم الدخول إلى بوابة ناجز: : اضغط هنا .

وأضافت أنه بعد تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، يتم اختيار خدمات القضاء، ثم التحقق من رقم القضية المرسل على الهاتف، ثم الضغط على التقاضي الإلكتروني، وبعدها الموافقة على الشروط والأحكام.

وأشارت أنه في الردود والطلبات يتم استعراض أسئلة وطلبات الدوائر القضائية، ويتم إضافة الرد وإرساله، كما يتاح فيها إضافة مذكرة جديدة.

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لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يغني. عباده
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يغني. عباده
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يغني. عباده
ابن حزم
الله يرحمه
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يقويكم

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