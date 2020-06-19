«فيفبرو» يُطالب بإجازة شهر بين الموسمين

وكالات (صدى):
طالب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، إلى حماية صحة اللاعبين في أعقاب استئناف معظم الدوريات على مستوى العالم.
وقال فيفبرو في بيان له: " نسبة كبيرة من نخبة لاعبي كرة القدم امتد موسمهم حتى قبل تفشي وباء فيروس كورونا، بسبب عدم وجود وقت كاف للتعافي بين المباريات وعدم وجود راحة كافية عقلية وبدنية بين المواسم".
وتابع: "الآن، منذ الاستئناف نشهد أول ارتفاع للإصابات بسبب فترة الإعداد غير الكافية وجداول المباريات المزدحمة".
ودعا الاتحاد إلى وجود فترة إجازة بين الموسمين تستمر لخمسة أسابيع بما في ذلك ثلاثة أسابيع للراحة "فترة للعودة للتدريبات لتفادي الإصابات، و فترة راحة في منتصف الموسم تستمر من عشرة إلى 14 يوما.