يورجن كلوب : كنت قلقًا من فكرة إلغاء الدوري

وكالات (صدى):
كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته باستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدم إلغاءه، ما يمنح الريدز فرصة للفوز بالبريميرليج لأول مرة منذ 30 عامًا.
وقال "كلوب" خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة إيفرتون: "كنت قلقا جداً عندما بدأ الناس يتحدثون عن إلغاء وإبطال الموسم، لأنني صُدمت كثيراً وشعرت بالأمر جسديا لأنه كان سيكون صعباً جداً، جداً، جداً".
وأضاف : " شعرت بارتياح، الآن نحن هنا، لو اعتمدوا مبدأ النقاط في المباراة الواحدة من دون أن نلعب لكنّا أبطالاً ربما لسنا كذلك الآن وعلينا اللعب لتحقيقه " .
وسيفوز الليفر بالدوري إذا فاز على إيفرتون ثم آستون فيلا، لأول مرة من 30 عامًا.