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مصير ملايين الدولارات التي اختلسها فهد الرجعان من أموال الكويتيين

Time منذ 24 دقيقة
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مصير ملايين الدولارات التي اختلسها فهد الرجعان من أموال الكويتيين

خالد الظفيري (صدى):
كشفت تقارير بريطانية، أن فهد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت، يواجه دعوى قضائية لاتهامه بالحصول على "عمولات" تصل إلى نصف مليار دولار أمريكي حين كان يستثمر ثروة البلاد النفطية.

واشترى الرجعان، ألماس ومنازل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وشقة في منتجع سانت موريتز السويسري للتزلج، وفقًا لصحيفة "القبس الكويتية" نقلًا عن "ذا تايمز".

وكان "الرجعان" يدير عشرات الملايين من الدولارات من خلال حسابات مصرفية وشركات في سويسرا ولبنان وسنغافورة وجزر البهاما والجزر العذراء البريطانية.

وقال محاميه، إن "الرجعان لا يستطيع سداد الأموال النقدية محل النزاع، لأنه أنفق معظمها" .

ولجأت التأمينات، إلى رفع الدعوى ضده أمام المحكمة العليا في لندن، مطالبة بتجميد واستعادة 847 مليون دولار، قام الرجعان ومتهمون آخرون، بالاستيلاء عليها واستثمارها، حصة الرجعان منها تصل إلى 513 مليوناً.

وأشارت التأمينات، إلى أن فهد الرجعان استخدم نمط حياته الباذخ كنقطة للدفاع عن نفسه، مؤكدة في دعواها "أنه يوحي بذلك من خلال إحاطة نفسه بمثل هذا الترف، أنه لا بد أن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، قد أدرك أنه كان يتلقى عمولات فوق راتبه، وبالتالي، كان يوافق على ذلك ضمناً " .

وأكدت الصحيفة، أن الرجعان (71 عاما)، الذي تولى منصب المدير العام للمؤسسة لمدة ثلاثين عاما، قد استثمر أموال الحكومة ومخصصات التقاعد من أصول قُدرت قيمتها بـ 70 مليار دولار أمريكي.

وفرَ إلى بريطانيا عام 2015، وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه عام 2017، كما تشير وثائق الدعوى إلى أنه استولى على مئات الملايين من الدولارات منذ تسلمه منصبه عام 1984.

وأفادت الصحيفة أن الرجعان اشترى أيضاً ثلاثة منازل لابنتيه في ويست سنشاري درايف وبيفرلي هيلز الأمريكية، بالإضافة إلى شقة في سانت موريتز السويسرية بخمسة ملايين جنيه استرليني.

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أحدث التعليقات

لست محرمه ولي رباً رحيم
الله لايحوجنا لها
زائر
ياهووووووووووووه ياهووووووه قولوا قسم الخبر صدق
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
هذا الي يبرد العيون وفرح القلب
لست محرمه ولي رباً رحيم
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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