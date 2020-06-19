نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الذيابي» يروي تجربته مع «كورونا»: «الأعراض خدعتني»

Time منذ 35 دقيقة
Views 1651
«الذيابي» يروي تجربته مع «كورونا»: «الأعراض خدعتني»

عادل الحربي (صدى):
روى الدكتور عبدالله الذيابي؛ المختص في أمراض الباطنة وجهاز هضمي، تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح "الذيابي" في تصريحات تلفزيونية أنه لم يتوقع أن يكون لديه الفيروس في بداية الأعراض لاختفاء الزكام أو العطس أو غيرها من أعراض البرد، مشيرًا إلى أن الأعراض كادت تخدعه بأنه ليس "كورونا".

وقال إن الأمر بدأ بالصداع في أخر رمضان، ما بين شديد إلى متوسط، ووجع عظام شديد، وعلى الرغم من أن درجة الحرارة كان 37 إلا أنه كان يشعر بالسخونية من حين لأخر.

ولفت إلى أنه أصيب بالتهاب العين، وصولًا إلى فقدان حاسة الشم والتذوق، والشعور بالخمول والكسل؛ إلا أنه لم يكن لديه ضيق في التنفس أو زكام أو عطس.

وأضاف أن الأعراض أخذت منه 4 أيام، إلا أن التذوق وفقدان الشم أخذ 9 أيام.

وأكد على أهمية الحالة النفسية في العلاج، مؤكدًا أن لها تأثير كبير.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

لست محرمه ولي رباً رحيم
الله لايحوجنا لها
زائر
ياهووووووووووووه ياهووووووه قولوا قسم الخبر صدق
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
هذا الي يبرد العيون وفرح القلب
لست محرمه ولي رباً رحيم
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

أخر الأخبار

بالفيديو.. شلالات وادي الكدا بفيفاء
بالفيديو.. شلالات وادي الكدا بفيفاء
Time منذ 6 دقائق Views 1187
وصفة بسيطة لزيادة نعومة الشعر
وصفة بسيطة لزيادة نعومة الشعر
Time منذ 7 دقائق Views 1079
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يقر بمقتل زعيمه
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب يقر بمقتل زعيمه
Time منذ 9 دقائق Views 1206
خالد العبدالكريم يشرح الفرق بين مسحة الفم والأنف في فحص «كورونا»
خالد العبدالكريم يشرح الفرق بين مسحة الفم والأنف في فحص «كورونا»
Time منذ 10 دقائق Views 1266
بالفيديو.. مسحة كورونا تُؤخذ في نصف دقيقة بمركز الفحص الموسع بالرياض
بالفيديو.. مسحة كورونا تُؤخذ في نصف دقيقة بمركز الفحص الموسع بالرياض
Time منذ 15 دقيقة Views 1323
إصابة عدة أشخاص في حادث مروري بجدة
إصابة عدة أشخاص في حادث مروري بجدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1424
«النمر» يوضح مدى خطورة كورونا على مرضى ارتخاء الصمام التاجي
«النمر» يوضح مدى خطورة كورونا على مرضى ارتخاء الصمام التاجي
Time منذ 20 دقيقة Views 1156
مصير ملايين الدولارات التي اختلسها فهد الرجعان من أموال الكويتيين
مصير ملايين الدولارات التي اختلسها فهد الرجعان من أموال الكويتيين
Time منذ 23 دقيقة Views 1495
هافال تشكف تفاصيل سيارتها الجديدة «داجو»
هافال تشكف تفاصيل سيارتها الجديدة «داجو»
Time منذ 27 دقيقة Views 1161
فضيحة مالية كبيرة تضع مالك «تيسلا» على حافة الهاوية
فضيحة مالية كبيرة تضع مالك «تيسلا» على حافة الهاوية
Time منذ 31 دقيقة Views 178