محلل الجزيرة "مفجوع" بعد سيطرة الجنوب على سقطرى

ماجد القزيز (صدى):
بالتزامن مع سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على سقطرى اليمنية، فقدت قناة الجزيرة القطرية خططها في "التطبيل" للمليشيا التي كانت قد دخلت سقطرى في وقت سابق.
وظهر أحد المنتمين إلى تلك المليشيا على قناة الجزيرة القطرية، التي وصفته بأنه "محللًا سياسيًا" للتعليق على الوضع، إذ بدت عليها الصدمة وعدم تصديق ما حدث.
وعلق المحلل السياسي أمجد طه على الأمر، قائلًا: " في قطر هلع و في تركيا نياح، مفجوع مالحق يلبس قميص النوم. نام ومليشياتهم تسيطر على سقطرى و صحي وأبناء الجنوب العربي طردوا مليشاته-مليشيات الإخوان الإرهابية وربعه بين هارب ومقتول " .