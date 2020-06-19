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محلل الجزيرة "مفجوع" بعد سيطرة الجنوب على سقطرى

Time منذ 44 دقيقة
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محلل الجزيرة "مفجوع" بعد سيطرة الجنوب على سقطرى

ماجد القزيز (صدى):
بالتزامن مع سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على سقطرى اليمنية، فقدت قناة الجزيرة القطرية خططها في "التطبيل" للمليشيا التي كانت قد دخلت سقطرى في وقت سابق.

وظهر أحد المنتمين إلى تلك المليشيا على قناة الجزيرة القطرية، التي وصفته بأنه "محللًا سياسيًا" للتعليق على الوضع، إذ بدت عليها الصدمة وعدم تصديق ما حدث.

وعلق المحلل السياسي أمجد طه على الأمر، قائلًا: " في قطر هلع و في تركيا نياح، مفجوع مالحق يلبس قميص النوم. نام ومليشياتهم تسيطر على سقطرى و صحي وأبناء الجنوب العربي طردوا مليشاته-مليشيات الإخوان الإرهابية وربعه بين هارب ومقتول " .

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أحدث التعليقات

لست محرمه ولي رباً رحيم
الله لايحوجنا لها
زائر
ياهووووووووووووه ياهووووووه قولوا قسم الخبر صدق
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
هذا الي يبرد العيون وفرح القلب
لست محرمه ولي رباً رحيم
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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