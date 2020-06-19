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المنتخب المغربي: لم نغلق الباب في وجه عبدالرزاق حمدالله

Time منذ ساعة
Views 1494
المنتخب المغربي: لم نغلق الباب في وجه عبدالرزاق حمدالله

نواف السالم (صدى):
أعلن مصطفى حجي المدرب المساعد للمدير الفني وحيد خليلوزيتش الذي يقود منتخب المغرب، أنه لم يتم إغلاق الباب في وجه المهاجم الدولي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر.

وكشف مصطفى حجي، أن خليلوزيتش يراقب "حمدالله" مثلما يراقب بقية اللاعبين، قائلًا: " على حد علمي، خليلوزيتش لم يغلق ملف اللاعب عبد الرزاق حمد الله نهائيًا، فهو يتابعه بشكل عادي شأنه شأن باقي اللاعبين المغاربة المحترفين خارج المغرب سواء في أوروبا أو الخليج".

وأضاف: "وحيد هو الذي يختار قائمة اللاعبين المستدعيين لصفوف منتخب المغرب، وهو المسؤول عن الاختيارات، ولا يمكنني أن أقدم تفسيرًا عن سبب استبعاده لحمد الله الفترة الماضية".

واختتم: "كل ما أستطيع أن أؤكده، هو أن الباب ليس مغلقًا في وجهه أبدًا كما يعتقد البعض".

يذكر أن حمدالله كان قد غادر معسكر منتخب المغرب، قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

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أحدث التعليقات

لست محرمه ولي رباً رحيم
الله لايحوجنا لها
زائر
ياهووووووووووووه ياهووووووه قولوا قسم الخبر صدق
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
هذا الي يبرد العيون وفرح القلب
لست محرمه ولي رباً رحيم
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة

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